Michael Bublé y Luisana Lopilato: una historia de amor que celebra 15 años con alegrías y un duro momento que los marcó

En el mundo del espectáculo, pocas historias logran sostenerse con el paso del tiempo como la de Michael Bublé y Luisana Lopilato, una pareja que supo consolidarse y sorprender. Todo comenzó cuando ella asistió a uno de sus recitales y, según el propio cantante, fue amor a primera vista; a pesar de la distancia —él en Canadá y ella en Buenos Aires— y de la barrera del idioma, ya que ninguno hablaba la lengua del otro, lograron construir un vínculo que superó todos los obstáculos. Hoy, a 15 años de su paso por el altar, el artista volvió a demostrar la solidez de su relación al dedicarle un mensaje lleno de amor en redes sociales, acompañado de fotos inéditas que reflejan la complicidad y el cariño que siguen intactos.

La historia entre Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzó en 2008 en Buenos Aires, luego de un concierto del cantante en el Teatro Gran Rex. Ella había asistido y, tras el show, se conocieron detrás de escena, donde él sintió un flechazo inmediato y hasta aseguró que se casaría con ella, pese a la barrera del idioma que lograron superar con ayuda de un traductor. Finalmente, dieron el sí, quiero en 2011 —él con 35 años y ella con 23— en una boda que tuvo tres celebraciones y reunió a más de 800 invitados, convirtiéndose en un evento que recorrió el mundo. Con el tiempo, cumplieron su deseo de formar una familia numerosa y hoy viven en Vancouver junto a sus cuatro hijos: Noah (nacido en 013), Elías (2016),Vida (2018) y Cielo (2022).

Su historia de amor, sin embargo, tuvo un capítulo duro de superar pero que fue posible enfrentar gracias a la unión familiar. En 2016, Noah fue diagnosticado con hepatoblastoma, un tipo raro de cáncer de hígado que finalmente pudo superar. “El diagnóstico de cáncer de mi hijo sacudió mi mundo. Me quitó la venda de los ojos. Fue un mazazo para mi realidad: nunca volveré a estar libre de preocupaciones en mi vida, y eso está bien”, supo decir tiempo después el cantante. Con el paso del tiempo, anunciaron que el niño estaba curado.

El matrimonio vive en Vancouver junto a sus cuatro hijos (Foto: Instagram @luisanalopilato)

En el marco de su aniversario, el intérprete de “Feeling Good” y “L-O-V-E” le dedicó un emotivo posteo a su esposa en sus redes sociales. “Lu, eres todo lo real en un mundo que a veces parece una ilusión. Eres la verdad en medio del ruido, la calma en la tormenta y la luz que me guía a casa. Sinceramente, no sé quién sería sin ti. Sé que no sería este hombre. Sé que no habría construido esta vida, ni encontrado este propósito, ni conocido este amor”, expresó, dejando ver la profundidad de sus sentimientos.

Las románticas palabras de Michael Bublé para Luisana Lopilato (Captura: Instagram @michaelbuble)

Asimismo, agregó: “Quince años de matrimonio y hemos creado una vida mucho más grande de lo que jamás soñé. Feliz aniversario, mi amor. Te elegiría en cada vida”, cerrando el mensaje con una declaración que volvió a reflejar la solidez del vínculo que construyeron a lo largo de los años.

La pareja está celebrando 15 años de casados (Captura: Instagram @michaelbuble)

Además, acompañó sus palabras con un video en el que compartió una gran cantidad de imágenes de la pareja, desde su casamiento hasta algunos de los momentos más especiales que vivieron en familia. La publicación, cargada de recuerdos y emoción, no tardó en generar furor entre los usuarios, que reaccionaron con mensajes de cariño y admiración.

Las palabras de Luisana Lopilato por su aniversario con Michael Bublé

Luisana Lopilato no se quedó atrás y le dedicó un emotivo posteo a su marido (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Poco después, Luisana Lopilato también decidió expresarse en sus redes sociales y le dedicó unas sentidas palabras a su marido. “15 años de casados y 4 más desde que nuestras vidas se cruzaron. Nuestro destino parecía escrito por Dios, y cada día agradezco este amor, estas miradas y estos besos que siguen sintiéndose como el primer día”, comenzó escribiendo, conmoviendo a sus seguidores.

Las palabras de Luisana Lopilato por su aniversario con el cantante (Captura: Instagram @luisanalopilato)

Luego, sumó: “Qué hermosa la historia que construimos y esta maravillosa locura llamada familia, que no hace más que engrandecer todo lo que somos juntos”, acompañando el mensaje con algunas postales de ambos a lo largo del tiempo, dejando en claro todo su amor.