Antes del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva había acudido a la Justicia para iniciar acciones legales en búsqueda de una compensación económica por los seis años que estuvieron juntos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 09:27

Antes de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva había acudido a la Justicia para iniciar acciones legales en búsqueda de una compensación económica por los seis años que estuvieron juntos.

La exnovia del astro del fútbol explicó, en reiteradas oportunidades, que cuando se instaló en Dubái con Maradona descuidó su carrera para acompañarlo y ocuparse de él.

La exnovia del astro del fútbol explicó que, cuando se instaló en Dubái con Maradona, descuidó su carrera para acompañarlo Crédito: América TV

Por esa razón, ni bien se separó del Diez pidió legalmente un resarcimiento económico por los años en los que viajaron juntos por el mundo.

Mariano Iúdica le preguntó en Polémica en el bar cómo continuará la demanda que le había iniciado a Maradona antes de su fallecimiento. "No lo pensé, no es momento", respondió Oliva.

Cuando el conductor le preguntó si seguiría adelante con el pedido legal, la panelista remarcó que no pensaba en la situación. "No estoy viendo nada de eso, la sucesión no es un problema", agregó.

Sin embargo, sobre el final de la charla, Oliva aseguró que naturalmente la causa continuaráa pesar del delicado contexto. "Es como que eso sigue su curso por instancia solo", concluyó.