Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 16:43

La intimidad que se genera durante las entrevistas de PH, Podemos hablar, suele dar pie a relatos íntimos sobre temas muy delicados.

En su paso por el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, Luisa Albinoni se extendió sobre las complicaciones que sufrió cuando decidió que quería ser mamá. "Había perdido un hijo a los 19 años y después tuve dos embarazos fallidos", expresó.

La actriz contó que luego de perder su segundo embarazo, a los 52 años, su pareja le propuso que hiciera un tratamiento de fertilización asistida. Sin embargo, Albinoni no estaba apta para ese proceso debido a un problema de salud. Fue entonces cuando consideró la adopción, aunque su pareja no aceptó la idea. "Reaccionó muy mal, y debido a eso nos fuimos separando. Ya llevábamos diez años en pareja. Yo quedé como monoparental. En ese momento no había muchas mujeres solas intentando adoptar", señaló la actriz.

Así, la actriz contó que durante esa etapa se dedicó a viajar por las provincias. "Fui renovando mi necesidad de ser mamá", dijo. "Y de ahí soy madrina de muchos hogares". Pero lo más impactante del relato de Albinoni fue cuando se refirió a algunas propuestas que le acercaron en medio de esa búsqueda. "Me ofrecieron peces de colores", dijo la actriz. "Lo que quieras, venderme chicos con ojos claros, rubios, estuve en lugares terribles, donde se comercializa. No puedo escribir un libro porque me tengo que ir del país, es una mafia, realmente".

Por fuera de la situación que denunció, la actriz dijo que quiere llevar esperanza a los padres o madres que buscan adoptar. "Quería comentarle a la gente que siendo actriz, que fue uno de los primeros derechos de pisos que pague, (tengo una lista larga) y siendo monoparental lo había logrado. Que nadie desista por eso, y que hagan el camino legal", dijo.

"Un buen día me llamaron por teléfono. Nunca tuve la expectativa de un bebé, yo ya era grande. Fui a este hogar que hacía siete años que visitaba y era madrina, y cuando llegue a la nena le habían dicho que yo hacía televisión, porque no había televisor en ese hogar", contó.