Luciana Salazar mostró cómo lleva a cabo las tareas del hogar de forma muy sensual

12 de agosto de 2020 • 09:00

Luciana Salazar mostró su faceta de ama de casa de manera sensual y transparente. Luciendo un jugado babydoll, la modelo confesó que las tareas del hogar se dividen y a mitad de semana el turno le corresponde a ella.

Desde su casa en Nordelta, Luciana mostró parte de su living y dejó en evidencia que la limpieza es parte de su apretada agenda. Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, la mediática disfruta de contarle a su público en qué invierte su tiempo.

Desde el comienzo de la cuarentena, Salazar mostró distintas actividades que llevó a cabo para entretenerse junto a Matilda, su primera y única hija. Entrenamientos de gimnasia, compras de extravagantes juguetes para su niña y hasta sofisticadas adquisiciones para disfrutar del hogar. Si bien los regalos con los que juega su hija fueron los más comentados, los videos y fotos hot de Luciana no cesaron en ningún momento.

El presente laboral de la modelo la encuentra como única panelista mujer en la mesa de Polémica en el Bar . Aunque se desconoce el plano amoroso que atraviesa, días atrás fue consultada en vivo por su situación y con nervios respondió que "no habla de su vida de privada".

Resulta que en el programa que participa se dialogaba sobre los beneficios de tener pareja, y pese a que la invitada principal era Rocío Oliva, fue inevitable que la mediática también se sume a la respuesta. "Yo estoy súper bien, en mi mejor momento. A veces prefiero no hablar, yo sé por qué lo digo", comentó. Pero tras la insistencia del conductor, Salazar optó por evadir el momento respondiendo con misterio: "no dije ni sí, ni no".