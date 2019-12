Los tuits políticos de Luli Salazar la dejaron muy cerca de tener su propio programa de televisión. Ahora, la vedette quiere entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 09:54

El uso que Luli Salazar le dió a su cuenta de Twitter cambió mucho en el último año. A medida que las elecciones presidenciales se acercaban, la modelo comenzó a opinar más de política tanto en la red social como en sus apariciones televisivas. Incluso llegó a tirar una bomba política en la pista del Super Bailando. " Un gobernador de las provincias más importantes de la Argentina trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones", dijo antes de danzar.

En las últimas horas, se supo que el nuevo perfil de la vedette podría llevarla a la televisión, como conductora de un programa de análisis político. "Estamos charlando con Luciana Salazar. La idea es darle una vueltita de tuerca a lo periodístico y hacer ruido sin desbarrancar, buscando nuevos formatos", confirmó Nicolás Bocache (uno de los gerentes de noticias de la señal de Indalo Media) en una entrevista con el ciclo Por si las moscas, de La Once Diez. "Yo creo que Luciana tiene un perfil mucho más político. Los que la conocemos sabemos que es muy inteligente y que puede dar otra visión de la realidad, más picante; un lado que puede generar cosas copadas en la pantalla".

Cerca de C5N

Ahora, Salazar admitió que está en negociaciones con C5N y contó cuál es su mayor deseo periodístico. "No me queda otra que reconocerlo porque lo dijo el gerente de noticias de C5N. Tuvimos una reunión muy amena donde ellos me mostraron su interés en querer tenerme como figura del canal, me interesa, me gustó la propuesta".

Acerca del formato que tendrá ese programa, la modelo dijo que todavía lo están definiendo. "Ellos tienen ganas de contar conmigo y a mí me encantaría. Pero estoy buscando un formato que me quede bueno. Ojalá que pueda funcionar y que pueda estar en la pantalla de C5N", dijo durante la nota radial. Finalmente, contó cuál es su principal deseo relacionado al programa : "Quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner".

Según pudo saber LA NACION, el ciclo que tendría Salazar sería de entrevistas, e iría los viernes o los domingos por la noche. El programa comenzaría a mediados de febrero o inicios de marzo, en simultáneo con la nueva programación. Los personajes a entrevistar serían políticos, economistas, empresarios y personajes de la actualidad argentina, pero también del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte.