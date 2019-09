Luli Salazar tiró una bomba política en la pista del Bailando

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019 • 13:58

Luli Salazar volvió a sorprender al mundo del espectáculo con una bomba política. La bailarina pronosticó un adelantamiento de las elecciones o entrega de mandato de Mauricio Macri. ¿Qué dijo? "Un gobernador de las provincias más importantes de la Argentina trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones", dijo antes de bailar.

Luli contó qué tan avanzada está la medida. "El proyecto lo tiene un jurista muy importante", dijo la modelo. "Yo creo que lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato más que el tema de adelantamiento de las elecciones. Unos 15 días después de las elecciones", aclaró Luli.

Luciana Salazar volvió a tirar otra "bomba política" - Fuente: eltrece 03:10

Video

Desde hace unas semanas, la mediática toma las redes para adelantar chismes políticos que luego se confirma e los hechos. Pero no todos están tan felices con sus dichos. Hace unos días, por ejemplo, se cruzó fuertemente con Fernando Iglesias.

"Querés promocionar tu empresa, vender tu propiedad, armar una opereta política? Publicá en la cuenta de Twitter de Luciana Salazar. Cobertura mediática garantizada. Tarifas populares. Amigos y funcionarios K, gratis", escribió el legislador.

La respuesta de la mamá de Matilda no se hizo esperar: "¡Que nervioso que estás Fernando!! Pero es comprensible, forma parte del proceso de resignación. Pero tranqui con el tiempo se te va a pasar, te vas a ir adaptando a tu nueva realidad. Cariños y te deseo mucha paz interior en estos momentos difíciles".

Desde que Luciana se transformó en esta suerte de comentarista política, los usuarios de Twitter se preguntan si hay alguien detrás de sus publicaciones. Hace días, comenzaron a vincular esa actividad con Jorge Rial, a quien señalaron como el autor intelectual de los tuits de Luli.

En un móvil con Los ángeles de la mañana, además de negar ese vínculo, Salazar criticó el machismo de quienes la cuestionan por hablar de política y disparó contra Juan Acosta y Alfredo Casero, los dos humoristas con los que se cruzó en Twitter en los últimos días. "Porque sos rubia o voluptuosa no podés hablar, eso está pésimo", sostuvo.

El conductor Ángel de Brito la interrogó sobre el tema, y ella decidió romper el silencio. "Me dio gracia porque mirá cómo se manejan los trolls que me llegaron tres mensajes iguales al mismo tiempo, consecutivos, que decían: 'La cuenta de Luciana Salazar está manejada por Jorge Rial, la cuenta está manejada por el Sr. Massa' y que a la vez estaba detrás Redrado", dijo la modelo, que minimizó todas las versiones que circulan en Twitter. "Yo me mataba de la risa", agregó.

Luciana Salazar contó que tiene tres fuentes sobre lo que pasa en el Gobierno 09:28

Video

Además, Salazar contó: "A mí me causa gracia que cuando mi ex pareja hace un comentario en contra del Gobierno, me lleguen todos los trolls a mí, y que ahora pasó a ser al revés", dijo en referencia a Martín Redrado, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina.

Preguntada por las fuentes de información con las que se relaciona, la modelo declaró: "Obvio que no voy a contar quién es porque no quiero que me lo roben y por una cuestión de códigos". Lo que sí contó Luli es que se maneja con tres fuentes, una de las cuales considera muy confiable.