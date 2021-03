Madonna publicó fotos íntimas en sus redes sociales y causó furor

Luego de ser acusada de trucar una fotografía para photoshopear su cara en el cuerpo de una adolescente en 2015 (con el fin de promocionar un disco), Madonna volvió a la carga y difundió imágenes íntimas a través de sus redes sociales.

“Y ahora, para un momento de reflexión personal... Madame”, escribió este domingo la reina del pop en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de tres fotografías de la cantante, de 62 años.

Madonna se fotografió de una manera audaz Instagram @madonna

Fiel a su estilo desafiante y transgresor, en las imágenes, se la ve a Madonna vistiendo ropa interior negra. El corpiño, además de ser lencería de lujo, tiene varios breteles que cruzan su busto.

El atuendo incluye medias negras por arriba de la rodilla y numerosos collares con dijes. Para completar el look, la artista luce un gorro con cadenas.

Las imágenes que publicó la reina del pop Instagram @madonna

La publicación rápidamente se viralizó y superó los 900.000 likes .

La acusación de utilizar photoshop

En 2015 Madonna una fotografía en Instagram para promocionar Rebel Heart, su decimotercer álbum de estudio. En la imagen se la ve a la diva luciendo botas cortas, pollera a cuadros, cabello negro azabache lacio con flequillo, una sobria remera de Joy Division y la piel de quinceañera.

“I look kewl” (“Me veo cool”), escribió Madonna, seis años atrás, photoshop mediante. Si bien allí se veía su cara, la silueta juvenil no pertenecía a la diva del pop sino a una joven llamada Amelia Goldie. Así lo demostró la tiktoker cuando posteó las fotos en su cuenta de TikTok, semanas atrás. “Madonna fotoshopeo su cara sobre mi cuerpo y todavía sigue en Instagram”, escribió Goldie, en torno a la imagen de la diva (que es también, en parte, la suya). Algunos fans de la cantante reaccionaron con comentarios en la publicación de la fotografía.

Madonna y Amelia Goldie, dos gotas de agua Instagram

Mientras tanto, Goldie conversó con Vice y dijo: “Me reí y pensé que era una broma, luego me di cuenta de que estaba en su cuenta oficial y no podía creerlo. Estaba en estado de shock. Se lo dije a mis padres y todavía piensan que es una broma y no pueden comprender cómo o por qué sucedió. Es muy gracioso”. Goldie se habría comunicado en un par de ocasiones con la agencia de representación de Madonna sin haber obtenido respuesta alguna.

LA NACION