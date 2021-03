Juana Viale confesó el extraño TOC que no puede controlar: “Me neurotiza”

Juana Viale tuvo su regreso triunfal a la televisión el fin de semana: una vez más se puso al frente de las cenas y almuerzos de su abuela, Mirtha Legrand, mientras la legendaria conductora espera la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El domingo la actriz mantuvo una charla sobre los trastornos obsesivos compulsivos (TOCs) de cada uno de sus invitados, y terminó haciendo una confesión sobre su propia experiencia.

Acompañada de Nelson Castro, Jey Mammon, Soledad Silveyra y Ulises Bueno, la nieta de la diva de los almuerzos se mostró interesada en los pensamientos irracionales y los temores que provocan comportamientos compulsivos. El primero en admitir que no puede manejar ciertas conductas fue el conductor de Los Mammones (América): “Cada vez más tengo que entrar con el pie derecho a todos los lugares, es algo que me preocupa”.

El elegante look de Juana Viale para el domingo, un diseño de Gino Bogani Gentileza StoryLab

El hermano de “El Potro” asumió también que reza y se persigna cada vez que va a subir a un escenario; mientras que el médico y periodista invitado aseguró que no tiene ningún TOC. En el marco de esta conversación Viale se animó a hacer una confesión: “Ahora que lo pienso bien creo que yo también tengo algo que me pasa siempre sin excepción”.

“Yo no quiero decir la palabra obsesiva, pero el tema de la limpieza en la cocina el algo que no soporto”, reveló la conductora. Y explicó: “Yo hago mucha comida en mi casa y si vienen mis amigos a comer, yo me levanto, cocino y mientras ellos siguen comiendo yo me voy a limpiar”.

Entre risas, Mammon le retrucó: “Eso es ser obsesiva”, al tiempo que la nieta de Legrand le respondió con humor: “Calláte. Te juro que hasta que no termino de lavar no puedo volver”. Luego de exponer su obsesión cerró: “Es algo que me neurotiza; ahora que lo dije me siento liberada”.

“Los que van a comer a tu casa ahora ya lo saben”, señaló con humor Castro. Vale agregar que durante la emisión del primer programa del año de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) los tres hombres invitados tocaron el piano en el cierre musical, con sus distintos estilos: Mammon interpretó una canción cómica; el doctor interpretó una pieza de música clásica y Ulises hizo lo suyo con sus hits cuarteteros.

LA NACION