Magalí Tajes y Flor Jazmín contaron su historia de amor en un Instagram Live

La influencer y la bailarina contaron su historia de amor en un emotivo Instagram Live.

Desde principios de 2019, la influencer Magalí Tajes se muestra públicamente en una relación con la bailarina Florencia Jazmín Peña , que se hizo muy famosa tras ganar el Superbailando . Tuvieron un corte el año pasado y el último día del año confirmaron que estaban juntas. Si bien se hablaba de un noviazgo, a principios de este mes ambas contaron que mantienen una relación abierta y, en las últimas horas, dieron detalles a sus seguidores de cómo fue el inicio de ese vínculo amoroso.

Crédito: Instagram

"Es acá, fue como algo muy fuerte y nada, eso, mejor me voy a callar...", dijo Florencia, algo avergonzada por la intimidad que estaba contando durante un vivo de Instagram, acompañada de Tajes. Luego, habló de lo que sintió cuando se conocieron: "Es como esa persona que te hace sentir como.. ¡wow! Yo dejé todo, me fui hasta de mi casa para que se den una idea", explicó, mientras trataba de encontrar la mejor manera de describir lo que vivieron.

"Yo creo que cuando el amor es tan grande no hay palabras porque las palabras limitan, es como explicar lo que sentís. Es como.. te lo digo a vos, Maga, porque me debés entender y si hay artistas del otro lado lo harán también", agregó. "¿Viste eso que te pasa cuando te subís al escenario, que te atraviesa y de repente te sentís indestructible y sentís que es el lugar donde querés estar toda la vida, que no hay nada que te dé lo mismo? Bueno, fue así", dijo. En ese momento, comenzó a reírse avergonzada y concluyó: "¿Ven? ¡Después dicen que no soy tierna!".

A principios de este mes, Magalí estuvo en el diván del youtuber Pablo Agustin y habló con honestidad. Detalló que ella y Flor Jazmín fueron novias durante un año y medio, se separaron cuando las dos empezaron a tener mucho trabajo y vivieron un año sin verse. Luego, se reencontraron a fines del año pasado, pero no en términos románticos tradicionales: " No somos novias ", dijo tajante. Explicó que tienen una relación libre, que cuando se ven 'están' y que todo marcha con felicidad.

Sobre Florencia, dijo: "Entendimos muchas cosas separadas. La amo por como es". Agregó que se viene un año de alguna distancia, ya que ella va a viajar y la bailarina volverá al Bailando pero que cree que todo va a fluir: "Por momentos se complica, no es el caso por ahora".