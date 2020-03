La escritora y figura de Instagram estuvo en un diván de YouTube y habló de la naturaleza de su vínculo Crédito: Instagram

2 de marzo de 2020 • 18:57

La psicóloga, comediante y escritora Magalí Tajes empezó el año con la bailarina Florencia Jazmín Peña, que se hizo muy famosa en 2019 por su paso por Showmatch, donde salió ganadora del Superbailando. Sin embargo, no eran claras en relación a su vínculo.

Hasta ellas hacían chistes al respecto. Como cuando Florencia comentó en una de sus historias que lo que estaba contando era "más misterioso que nuestro vínculo", en relación a lo que vive con Magalí.

Hasta sus amigos les comentan en las fotos que están confundidos, como Sofía Morandi: "Volvieron o no volvieron, dale, no rompan las b... con las cosas modernas el público quiere saberlo, al pan, pan; al vino, vino, no hay mal que por bien no venga".

El viernes pasado, Magalí estuvo en el diván del youtuber Pablo Agustin y habló con honestidad. Detalló que fueron novias durante un año y medio, se separaron cuando las dos empezaron a tener mucho trabajo y vivieron un año sin verse.

Se reencontraron a fines del año pasado, pero no en términos románticos tradicionales: " No somos novias", dijo tajante. Explicó que tienen una relación libre, que cuando se ven 'están' y que todo marcha con felicidad.

Sobre Florencia, dijo: "Entendimos muchas cosas separadas. La amo por como es". Agregó que se viene un año de alguna distancia, ya que ella va a viajar y la bailarina volverá al Bailando pero que cree que todo va a fluir: "Por momentos se complica, no es el caso por ahora".