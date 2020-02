Magalí Tajes reveló por qué es difícil dormir con Flor Jazmín Peña

La comediante y la bailarina contaron que están reconciliadas pero hoy fue la primera vez que se mostraron juntas Crédito: Instagram @florjazminpe

Una de las parejas del verano, aunque con un perfil muy bajo, es la de la comediante y escritora Magalí Tajes y la bailarina y actriz Flor Jazmín Peña, ganadora del último Bailando por un sueño. El último día de 2019, contaron en sus redes que se habían reencontrado después de un tiempo separadas.

Entre ambas juntan más de dos millones de seguidores en Instagram y suelen compartir cada minuto de sus vidas, por eso es que la noticia explotó con comentarios de apoyo y felicidad de parte de los fanáticos. Sin tibieza, Tajes reflexionó sobre las diferentes formas que puede tomar el amor y contó: "'¿Vos te das una idea de la cantidad de universos que atravesamos para encontrarnos?', me dijo Flor. Ahora lo sé. Te amo para toda la vida, y quiero para siempre que seas feliz".

Aclararon que el noviazgo había comenzado su segundo round hace algunos meses, aunque habían decidido compartirlo con poca gente. A la par, Jazmín Peña había contado en varias oportunidades que estaban en buenos términos y que habían tenido "una relación hermosa".

Si bien la confirmación de la reconciliación las encontró juntas en Brasil, estuvieron separadas durante enero porque Magalí estaba haciendo un largo viaje por América latina y Florencia estaba trabajando en su obra Estamos en la Misma.

El percance nocturno

Con la vuelta de la comediante, se volvieron a mostrar juntas en las historias de Instagram recién levantadas y contando intimidades. Con el humor que las caracteriza, contaron un hábito de Jazmín Peña que dificulta pasar la noche juntas.

"Ayer invité a Magalí a dormir", empezó la bailarina, interrumpida por Magalí: "A dormir fue una manera de decir, yo no dormí un c...". No saben lo que habla esta mujer dormida". Siguió: "En un momento me despertó y me dijo 'qué conexión que tenemos, gracias por tu energía'".

En su defensa, Florencia dijo: "Hace un montón que no lo hacía". Pero después se dio cuenta de que hace mucho que no dormía acompañada, por eso nadie se lo había señalado. A raíz de esto, recordaron con humor que cuando empezaron a salir "casi se separan" porque la bailarina solo dormía dos o tres horas por día.

Más allá de este detalle, el amor parece seguir fuerte porque le preguntaron a Magalí qué es lo que más le gusta de su pareja y respondió: "Es muy dulce, nunca miente, es muy generosa y siempre se despierta de buen humor".