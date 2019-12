Flor Jazmín Peña se reconcilió con su novia, Magalí Tajes

Flor Jazmín Peña y su novia, Magalí Tajes, nuevamente juntas Crédito: Instagram

31 de diciembre de 2019 • 15:15

A fines de octubre, en la pista del "Bailando por un Sueño", Florencia Jazmín Peña contaba ante las cámaras que es bisexual, y que se encontraba abierta a enamorarse tanto de un hombre como de una mujer. Poco tiempo después, la compañera de Nico Occhiato revelaba que estuvo mucho tiempo en pareja con Magalí Tajes, influencer y escritora, pero que la relación había terminado.

"Fue una relación hermosa, mal. Me enamoré y destapó algo en mí. Había conocido antes chicas que me habían gustado, pero era como que estaba todo ahí, no quería abrirle la puerta. Cuando apareció Maga decidí hacerme cargo de lo que pasaba", expresaba Flor durante una charla con Martín Cirio en su segmento Carolos en el bar.

Esta mañana, ambas mujeres publicaron en sus cuentas de Instagram fotos de ellas juntas en Brasil, revelando que se reconciliaron. Mientras Flor hizo una reflexión de fin de año, Magalí optó por dedicarle un dulce texto a su chica.

"El amor trasciende la forma. Nos vendieron el contrato, la legalidad, la monogamia, el deber, el otro como propiedad. Pero el amor trasciende la forma. Nos hablaron de libertad pero nunca la sintieron. Nos pusieron barrotes, nos compraron jaulas, nos encerraron en maneras de sentir muy chiquitas y nosotros nos fuimos olvidando lo enormes que somos. Venimos de un río de estrellas infinito, y nos ahogamos en los miedos, para no ver, para no vernos. Miranos. Mirate. El amor trasciende la forma", comenzaba el texto.

"No es para entenderlo, es para que lo vibres. Escuchá cómo suena. Sentí cómo suena. El amor trasciende la forma. '¿Vos te das una idea de la cantidad de universos que atravesamos para encontrarnos?', me dijo Flor Jazmín. Ahora lo sé. Te amo para toda la vida, y quiero para siempre que seas feliz", finalizó Tajes en su posteo.

En su balance, Peña también habló de la mujer con quien elige compartir sus días: "Hablando de amor... Con esta pibita aprendimos a prueba y error que cuando es tan grande trasciende las formas, la mentalidad, el ego... Gracias por haberme transformado desde el primer día en el que te conocí".

Después de contar que era bisexual, Flor admitió que sintió un gran alivio. "Fue muy sanador, más allá de que yo estoy súper abierta a enamorarme de un hombre, salí del clóset en el 'Bailando'. De hecho había parte de mi familia que no sabía y fue tremendo. Fue algo que me costó muchísimo, pero se dio naturalmente", relató durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana.