Maluma, el nuevo embajador de adidas Originals, en exclusiva en México

Nada es casualidad. La Ciudad de México es la capital y ciudad más poblada de Latinoamérica con 22,3 millones de habitantes y es una de las diez áreas metropolitanas más grandes del mundo. Por su parte, adidas Originals es una marca de moda conceptualmente ligada a lo urbano, que brinda la comodidad, diseño, tecnología y confort que requieren quienes viven en las grandes urbes del mundo. Y Maluma es uno de los artistas latinos del momento que con 25 años tiene una carrera repleta de éxitos y va cumpliendo con los más deseados hitos de la música.

Entonces, si adidas Originals trabajó durante un año en la reversión de sus zapatillas Nite Jogger de 1979, "un modelo que se creó en aquel entonces para dar una propuesta de visibilidad urbana en la noche", cuenta Matías Gómez, Sr Director adidas Originals & Style Latin American Region, no había otro lugar más indicado para su lanzamiento regional que la Ciudad de México ni otro artista más alineado con la marca para ser la cara de su campaña en toda Latinoamérica que Maluma. Un cantante creativo, inspirador, joven, amante de la moda, que logra transmitir a su público su esencia y personalidad únicas, que ha trascendido las fronteras de los países con su música y su estilo tan personal.

Dos días después de haber compartido el escenario de los premios Billboard con Madonna , quien estrenó su tema "Medellín", ciudad de la que es oriundo el colombiano, Maluma estaba en CDMX para acompañar a la marca en el evento lanzamiento de esta nueva línea de zapatillas, al cual asistieron 70 influencers y medios de México, Brasil , Perú , Argentina , Colombia , Chile y Panamá . Brindó entrevistas exclusivas a un medio de cada país, entre los que estuvo La Nacion ContentLab.

Con una carrera repleta de éxitos, posiblemente cada vez sea más difícil inspirarse y reinventarse, ¿de qué manera encontrás inspiración hoy?

Buena pregunta... Mira, ese es un reto constante en la carrera de un artista, pensar cómo se va a reinventar, a innovar nuevamente. Para mí la inspiración esta en todo, desde que me levanto y abro la ventana hay muchas cosas en qué inspirarse. O en una conversación con alguien. Realmente también una forma de inspiración es escuchar mi alma y mi corazón, practico mucho la meditación y en los momentos en que hago eso hay una voz que siento dentro de mí que puede ser una guía o un camino. Creo que la inspiración esta en todo pero también está dentro de mí.

Se sabe que te gusta mucho la moda, ¿qué significa para vos ser embajador de una marca como adidas Originals con la cual seguramente sentirás empatía, identificación..?

A mí me encanta adidas, ha sido un proceso fácil trabajar con ellos porque más que en una marca me sentí como en una familia, así que ha sido un proceso muy bonito que he disfrutado mucho. Es un honor y un orgullo ser su imagen y el embajador de esta nueva campaña de Nite Jogger. Y siento que este es el primer paso que damos juntos, podemos hacer más campañas en el futuro, hay cosas mucho más grandes con las que seguir soñando. A mí siempre me ha gustado la moda y por ahí en algún momento podemos diseñar algo en conjunto. Iremos paso a paso pero este primer paso con Nite Jogger es muy grande y me siento feliz de ser parte de este lanzamiento.

¿Recordás cual fue tu primer objeto adidas? ¿Algo que querías mucho y lograste comprar?

Como es que le dicen en Argentina a los tacos de fútbol... ¡Los botines! Siempre jugaba con botines adidas y yo creo que de ahí viene esa conexión y ese amor con la marca. Cuando era niño me gustaba mucho jugar al fútbol, yo creía que esa iba a ser mi vida, mi carrera, y desde entonces empecé a amar la marca. Se rumora que era buen jugador... Jugaba de volante de creación por izquierda porque soy zurdo y siempre fui muy creativo.

Pero finalmente tu carrera fue por el lado artístico y sos una de las grandes voces jóvenes del momento, cada vez llegás a más gente, ¿cuál sentís que es el mensaje que querés darle a las nuevas generaciones?

Yo siento que en este momento estoy en un proceso de maduración como persona y como artista, siento que muchas personas me están escuchando y soy un líder para una nueva generación de artistas en Latinoamérica y en el mundo entero. Yo creo que el mensaje más claro que puedo dar es que los sueños se hacen realidad. Yo he venido trabajando fuerte para eso, hay que soñar pero también trabajar con disciplina, con dedicación, con perseverancia. Constancia es una palabra clave. Porque los sueños no llegan solos y hay que luchar muy fuerte para lograrlos. Mi mensaje para el mundo entero hoy es ese.

Con Nite Jogger vas a estar en los locales de toda Latinoamérica. Ese niño que deseaba tanto sus botines adidas, ¿hubiese imaginado esto?

¡Es increíble! Siempre lo quise, yo quería que pasara y ahora es una realidad. Me siento muy feliz. Mi mamá sale al centro comercial y me ve en las pantallas y me manda audios del tipo "Juancho, ¿y esto cuándo pasó?". Y yo le digo "Has visto mamá, es una sorpresa y es una señal de que lo estamos haciendo bien". Para mí es muy bonito poder compartir lo bueno que me pasa con mi familia y con mis fanáticos. El trabajo que estamos haciendo con Nite Jogger no es algo que haga porque tengo que hacerlo sino porque me siento identificado, familiarizado y me gusta mucho.

2 días inspiradores en México

Lola, India y Violeta fueron inseparables en el viaje a México

Creación, inspiración, estilo, motivación, tecnología. Todos atributos relacionados a adidas Originals y a los seis embajadores, artistas e influencers que viajaron desde Buenos Aires exclusivamente para ser parte del gran evento regional de Nite Jogger. María del Cerro (actriz, modelo y diseñadora que lleva 15 años con la marca), Violeta Urtizberea (actriz), Lola Morán (actriz), Santi Talledo (actor y modelo), India Buselli (creadora de contenidos) y Seven Kayne (cantante) aterrizaron en México el jueves 2, cuando la ciudad se despertaba y su apabullante tráfico estaba empezando a mostrar sus primeros "trancones". La agenda de viaje comenzó de la mejor manera: tiempo libre hasta última hora de la tarde. Bueno. libre es una manera de decir porque desde sus mentes creativas y sus celulares, la generación de contenido y posteos entre ellos es constante.

¿Por dónde empezar en una ciudad inmensa y desconocida? Por su zona más antigua, desde ya, así que se lanzaron al centro histórico para deambular con sus propias Nite Jogger, maravillarse y -sobre todo- instagramear los rincones, esquinas y sitios reconocidos como el Zócalo o Plaza de la Constitución, la Catedral Metropolitana, la espectacular vista desde la terraza del Gran Hotel y la mítica Casa de los Azulejos, más conocida como "el Sanborns de los azulejos" porque allí funciona la casa matriz de la cadena de cafetería. Al atardecer, descanso de por medio sobre todo para Violeta con sus cuatro meses y medio de embarazo, el local más emblemático de adidas Originals en la colonia Condesa los esperaba para dar una fiesta en su terraza junto a los influencers que habían llegado desde los demás países. Barra de tragos, appetizers con sabor local y mucha camaradería entre todos para ayudarse con el look, acomodarse en una pose que permita dejar ver sus pies, aconsejarse para que sus propias fotos y videos sean un reflejo exacto del espíritu de la marca que los reúne e identifica.

Los embajadores adidas Originals: María del Cerro, Seven Kayne, Violeta Urtizberea, Santi Talledo, India Buselli y Lola Morán

El viernes 3 el plan de viaje los llevó a degustar delicias en El comedor de los milagros, en la colonia Roma, donde la gastronomía latinoamericana es el fuerte con empanadas, quesadillas, ceviche, tacos, ¡hasta chorizos!, y con una barra especializada en coctelería con ingredientes locales. Por la tarde, con sus total looks de adidas Originals y, claro, sus Nite Joggers, llegaron a una locación totalmente adaptada y customizada para el gran evento: Proyecto Público Prim, una casona antigua de principio de siglo XX prolijamente derruida, en colonia Juárez. Horas antes de que llegue la mayoría de los invitados, los 70 influencers de todos los países recorrieron el sitio para crear contenidos y posteos, y de repente la llegada de Maluma en persona los sorprendió. Buena onda, saludos, selfies de rigor con el colombiano, quien antes de que abran las puertas del lugar se fue a una suite que le prepararon especialmente, con un chef que cocinó solo para él y su equipo, en el primer piso de la casona.

Crear en la noche

Mientras tanto, en la planta baja, las tarjetas personalizadas hacían girar los molinetes de ingreso y una vez adentro la fiesta comenzó para todos. Las Nite Jogger de cada asistente hicieron lo suyo: convirtieron la oscuridad en luminosidad, su silueta reflectiva se detectaba en cada paso, y su alta visibilidad dejaba su rastro para reforzar el mensaje que está escrito en código morse en su suela y lengüeta: " Speed of the night". Ya era de noche, ya estaba todo dado para dar rienda suelta a la creatividad y a la expresión desde diferentes espacios donde poder customizar y vivir experiencias. El Garage exhibía un Chevrolet Impala 68 especialmente ploteado de negro opaco para esta ocasión (su color original es rojo brillante que su dueño modificó en solo cuatro horas) convertido en una especia de "auto zamba" que se sacudía, subía y bajaba cuando alguien se sentaba en sus butacas de cuero. El Laundry proponía dos tipos de acciones: elegir una remera negra o blanca lisa y customizarla con parches o sellos con el trifolio y palabras como Mexico City, Night, Day, Crear en la noche, It´s never too late, entre otras; o limpiar tus Nite Jogger y dejarlas (más) nuevas. También se podía poner sellos en los costados de la suela. El Barber Shop también tenía doble propuesta: hacerte un tatuaje temporario o ¡definitivo! con frases y dibujos ya predeterminados. Hanky Panky, el exclusivo speakeasy de la ciudad de México con un alto nivel de servicio y calidad, trasladó su barra al evento para despachar en tazas de vidrio con el trifolio sus más deliciosos (¡y picantes!) tragos para acompañar con pizzas, panchos y papas fritas. También en una de las habitaciones de la casona había una espacio de fiesta silenciosa con auriculares y una playlist para personalizar.

Seven Kayne disfrutó de la gran oportunidad de cantar en vivo (y con Maluma a unos metros)

Afuera, en el inmenso patio de la casona tipo chorizo, la noche de primavera mexicana era inmejorable. El show de Seven Kayne en vivo con seis temas de su autoría subió la temperatura. Y más calurosa se puso cuando Maluma surgió entre la gente, caminando con su aura personal y sus reflectantes Nite Jogger, para saludar, bailar, cantar un poquito a capela de "Quiere salir fumar beber", y volver a desaparecer entre la multitud.

"El proceso creativo de un nuevo producto comienza por lo menos un año antes de su lanzamiento, en Alemania , y durante los últimos seis meses se trabajan los assets, la estrategia, la planificación. Nuestra estrategia está basada en los momentos culturales, la música, el arte, somos una marca deportiva muy identificada con lo urbano y estamos muy contentos de contar con Maluma en esta campaña porque queremos relacionarnos con personalidades que tienen un alto grado de creatividad. Buscamos entender su proceso creativo en la noche, su capacidad para crear diferentes momentos, al igual que el calzado que es versátil porque tiene un look de día y otro de noche y eso permite darle al consumidor diferentes usos del producto", cuenta Matías Gómez, y agrega que "trabajar con Maluma en toda esta campaña fue muy fácil porque es muy abierto, es muy interesante conectar a la marca con el artista desde lo profesional y también desde lo personal porque es alguien que entrena, que es muy activo y eso está alineado con los valores deportivos de la marca".

adidas Originals presentó las reversión de las Nite Jogger de 1979

Luego de que el reloj marcó las 12, las Nite Jogger siguen siendo el zapatito de cristal de una comunidad creativa que sabe que la noche puede resultar el mejor escenario para el explorador nocturno, una oportunidad para probar cosas y atreverse a crear con una nueva visión.