Maluma viajó a Medellín para sorprender a su familia y el reencuentro con su madre emocionó a sus seguidores Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Maluma

26 de octubre de 2020 • 12:50

Después de cinco meses en Estados Unidos, Maluma armó las valijas y viajó a Medellín de sorpresa para volver a ver a la persona más especial de su vida: su mamá.

"Ayer llegue a casa después de cinco meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre", escribió el cantante junto a un video en el que muestra el momento en el que llama a la puerta de su casa familiar.

Marlli Arias, la mamá de Maluma, queda atónita al reencontrarse con su hijo, que la abraza. Hasta el momento, el video acumula casi 6,5 millones de reproducciones y recibió más de 20.000 comentarios.

En más de oportunidad, Maluma ha remarcado la importancia de su familia en su vida: "Siempre he dicho que la familia va adelante de todo, familiy first (primero la familia). Uno de los miedos más grandes que tengo es no poder compartir con mi gente todos mis logros", ha dicho más de una vez.