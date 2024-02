escuchar

El martes pasado, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) con un mensaje de parte de los familiares a cada uno de los participantes. La consigna era solo una palabra y el que le llegó a Federico, conocido por todos como Manzana, fue el de “despertate”. Esta palabra de su madre fue el puntapié inicial para tomar la decisión de jugar dentro del reality y su primera movida fue reunir a los participantes en el living y advertirles de que no tiene problemas en enfrentarse a cada uno de ellos.

La Gala de nominación comenzó con un clip inesperado por parte del tucumano que habló con el grupo antes de que cada uno nomine. “Lo que tengo para decir es un mensaje general que puede caer mal o puede caer bien”, introdujo ante la incredulidad de los compañeros. “Vengo a aclarar que acá juego solo delante de todos ustedes. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear contra el que tenga que pelear. Si la tengo que picar o hacer quilombo lo voy a armar. Con cada uno voy a tener una charla y les voy a decir todo lo que pienso malo o bueno, lo que sea”, continuó.

Asimismo, afirmó que solo confía en tres personas: Joel, Nicolás y Emmanuel. Pero luego se dirigió a la jugadora más popular de esta edición. “A vos Furia (Juliana), adoro la relación que tenemos ahora. Tenemos muchos momentos compartidos que claramente no pasaban a principio de mes. Recuerdo cuando me dijiste Manzana falso. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga pelear contra cada uno de ustedes, sobre todo, contra vos, voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance y con el poder que tengo afuera para que te tenga que sacarte de este Gran Hermano”.

Este puede ser un antes y un después con el cantante dentro de Gran Hermano, ya que se llevaba bien con la mayoría por su simpatía, pero su polémico tono podría cambiarlo todo.