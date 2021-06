Mar Tarrés fue criticada por su comentario sobre una mujer trans en ShowMatch

Luego de su debut, Mar Tarrés volvió a la pista de La Academia para emular a Thalía en la ronda de imitaciones de cantantes famosos. Pero no fue su performance la que llamó la atención de los televidentes sino el modo en el que trató a su coach de canto, que es una mujer trans.

Tarrés generó una enorme indignación entre los usuarios de Twitter que criticaron a la influencer por el comentario discriminatorio que hizo sobre su entrenadora vocal. El incidente ocurrió cuando presentó a su coach como Sergio, cuando su nombre es Miranda.

Miranda, la coach de Mar Tarrés

“Vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar esto. Mi profe que es una genia. La amo. Gracias Miranda”, dijo Tarrés. El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, le preguntó: “¿Sabés el nombre? Ah, Miranda”.

“En realidad es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”, manifestó Tarrés. Y Tinelli le preguntó a la coach de canto: “¿Cómo te decimos: Sergio o Miranda?”

Los usuarios de Twitter criticaron a la influencer por el comentario discriminatorio que hizo sobre su entrenadora vocal Twitter

“Miranda es mi nombre”, contestó de manera categórica la entrenadora vocal. Pero Tarrés insistió: “No, a él le gusta ser dos personas. Él es Sergio y es Miranda. Y ella siempre me dice: ‘A mí no me molesta, me decís Sergio o Miranda y a mí me gusta igual’”.

Confundido, Tinelli preguntó una vez más a la entrenadora vocal: “¿Vos sos Miranda?”. “Miranda es mi apellido. Entonces uso Miranda de nombre y López, el apellido de mi mamá, de apellido”, aclaró.

Tarrés presentó a su coach de canto con el nombre de Sergio cuando se trata de una mujer trans que se llama Miranda Twitter

“Pero, ¿cómo te llamamos?”, preguntó una vez más el conductor. “Miranda López”, concluyó la coach.

Las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y condenaron la actitud de Tarrés hacia Miranda. A través de Twitter, los internautas compartieron sus comentarios de repudio.

Las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y condenaron la actitud de Tarrés hacia Miranda Twitter

No es la primera vez que la participante es señalada por un hecho discriminatorio. Días atrás, en vivo, en el intento de hacer un chiste se refirió a Adrián Suar como “un judío con plata”.

Cuando regresó al programa, Tarrés, quien aseguró que lucha contra la gordofobia, pidió disculpas por su dicho discriminatorio sobre los judíos.

Tarrés generó una enorme indignación entre los usuarios de Twitter Twitter

LA NACION