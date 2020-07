La modelo transgénero colombiana contó que es pansexual y explicó de qué se trata el término

La modelo colombiana Mara Cifuentes habló en sus Instagram Stories sobre su sexualidad y explicó a sus seguidores que se enamora de personas "sin importar su género". En un juego de preguntas y respuestas con sus fanáticos, la joven, que es transgénero y activista por la diversidad sexual , explicó: "Me di cuenta que soy pansexual ".

"¿Serías novia, pareja o te casarías con un hombre gay? ¿Son de tu gusto? ¿O solo heterosexuales?", le preguntó uno de sus seguidores a Cifuentes. "Me enamoro por la persona, de su esencia, de su personalidad, de quién es y para dónde va", explicó ella en sus stories. "Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género", añadió, explicando la definición de pansexualidad .

Además de la pregunta por la atracción sexual, otros seguidores quisieron indagar más sobre su cambio de género. "Es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere", señaló la modelo. "Yo me di cuenta que era mujer desde que tengo memoria. No es que quieras ser mujer, es que ya te sientes mujer", manifestó.

Quién es Mara Cifuentes

Mara Cifuentes, de 24 años, es colombiana y quiere ser la próxima reina de belleza del país

Mara Cifuentes es una modelo transgénero que intenta romper con los estereotipos de belleza. "Es hora de qué Colombia acepte a una reina trans", dijo en una entrevista para Caracol Televisión , en la que señaló que uno de sus objetivos es postular al certamen de belleza.

Cifuentes tiene 24 años y es hija de una diseñadora de modas que la alentó en su carrera en el modelaje. Si bien vivió toda su vida en Colombia -sus padres nacieron y crecieron en el país sudamericano-, nació en Estados Unidos.

Trabaja en el mundo de la publicidad desde los 17 años, aunque saltó a la fama luego de participar en La Agencia: Batalla de modelos , un reality show de modelaje. Cifuentes causó furor entre los espectadores al revelar que había nacido con otro género y que, a los 11 años, había transicionado.

"Yo quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada", dijo en entrevistas con la prensa colombiana. "Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo y demostrarle de lo que estamos hechas, de que somos fuertes, trabajadoras, de que estudiamos, de que no somos objetos sexuales", añadió.