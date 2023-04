escuchar

Tras varios años metida en el mundo de la actuación, en 2015, Carina Zampini debutó como conductora en el estreno de Morfi, todos a la mesa (Telefe). Ese cambio no solo implicó un nuevo rumbo en su vida laboral, sino que marcó el inicio de una amistad con Gerardo Rozín, productor y co conductor del programa, quien murió el 11 de marzo del 2022. Ahora, un año después de la partida de quien, además de su colega, fue un gran amigo, la actriz habló sobre sus inicios en la conducción y se quebró en vivo al recordarlo.

Carina Zampini recordó a Gerardo Rozín y se quebró en vivo: “Duele que se haya ido tan joven”

En la mañana del viernes, Carina Zampini pasó por Socios del espectáculo (eltrece), en donde hicieron un repaso sobre su carrera, especialmente enfocados en su debut como conductora que realizó de la mano de Gerardo Rozín.

Emocionada desde el primer momento, la actriz de Argentina: Tierra de amor y venganza (eltrece) agradeció profundamente el rol que el productor tuvo en su carrera. “Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida. Y se dieron así las cosas, por distintas razones. Yo todavía estaba contratada por Telefé, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir. Y fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa, tras ver un piloto”, contó.

Gerardo Rozin y Carina Zampini condujeron juntos Morfi, todos a la mesa (Telefe) Hugo Battistessa

Ya sin poder controlar las lágrimas, agregó: “Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte todo porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”.

Gerardo Rozín falleció el 11 de marzo del 2022 a los 51 años debido a un tumor cerebral. Por motivos personales, decidió atravesar la enfermedad en privado y recién trascendió que su estado de salud era preocupante una semana antes de que muriera. Sin embargo, además de sus seres queridos y amigos, algunos colegas estaban al tanto y lo acompañaron durante el desafiante momento. Una de ellas fue Zampini.

No obstante, la actriz fue el foco de muchas críticas cuando, después de su muerte, optó por no realizar declaraciones a la prensa, no compartir ningún mensaje en redes sociales ni formar parte del homenaje que le rindieron en La Peña de Morfi.

“Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí”, expresó, cuando en el magazine conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le preguntaron sobre esa evidente ausencia.

Carina Zampini y Gerardo Rozin construyeron una gran amistad Anibal Greco

Y continuó: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”. Finalmente, manifestó: “Es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”.

LA NACION