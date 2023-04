Llegó a la final en Los 8 escalones de los 3 millones y todos en el estudio lloraron con lo que contó

escuchar

Si bien Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) es un programa de juego y entretenimiento con un cheque millonario como premio, eso no significa que en el marco de la competencia no haya lugar para derramar una lágrima o dos. Durante la emisión del jueves se vivió un momento que conmovió hasta a la propia Carmen Barbieri. Un participante fue elegido para disputar la gran final, pero cuando puso un pie en el último escalón, inesperadamente rompió en llanto y dejó a todos muy afectados emocionalmente.

Eduardo fue solo al estudio desde Rafael Castillo, partido de La Matanza. Contó que alquila autos a batería para chicos en la Plaza de Atalaya, en Isidro Casanova. Cuando le preguntaron qué haría con los tres millones en caso de ganarlos, dijo que le gustaría operarse: “En un año aumenté de golpe entre 60 y 70 kilos”. Su desempeño lo ubicó entre los tres mejores de la jornada y precisamente, Luna, la primera finalista, lo eligió para disputar la carrera por los tres millones de pesos. Sin embargo, cuando llegó al octavo escalón y quiso hablar, el llanto atragantado se lo impidió.

Eduardo vive en Rafael Castillo y trabaja alquilando autos a batería para niños (Foto: Captura / eltrece)

“Un poquito de agua”, fue lo único que logró decir entre sollozos. “Un poco de agua Eduardo, que está en la final. Se te pasa todo por la cabeza en este momento”, le dijo Guido Kaczka al intentar consolarlo y esto dio pie para que el participante quisiera contarle el motivo detrás de las lágrimas.“Falleció mi mamá y eso me mató”, expresó conmovido. El conductor, por su parte, se acercó y le dio un abrazo.

“Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, afirmó Eduardo. Pero, para sorpresa de los televidentes, las cámaras mostraron como el resto de los participantes se secaban las lágrimas al escucharlo, al igual que las jurados Carmen Barbieri y Marina Calabró.

Un participante de Los 8 escalones rompió en llanto y conmovió a todos

En esa misma línea, el hombre de Rafael Castillo expresó: “No tengo familia, solo a mi hermano y mi perra Chinita, que es la que me acompaña en la vida”. Asimismo, reveló: “Me quedó una mochila muy grande, porque yo con mi vieja iba para todos lados. Me separé hace muchos años, mis hijos viven en Santa Fe, y ahora tengo una mochila encima, y es poder llevar la casa de mi mamá adelante”.

Guido Kaczka consoló a Eduardo en Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura / eltrece)

Sobre esto, el finalista explicó que iniciaron unas terminaciones en la casa, pero desde que falleció su madre, en marzo de 2022, no las continuó: “Ahora se la quiero terminar para ella, para que esté feliz”.

Además, hizo una extensa y profunda reflexión sobre quienes lo acompañaron en este difícil momento de su vida: “Uno aprende a elegir los amigos de la vida que son pocos y en una mano me alcanza para contarlos”.

Tras su descargo, el conductor le preguntó si estaba bien para reanudar el juego. “Re bien, ahora más que nunca”, le aseguró el participante y explicó que la muerte de su madre aún lo pone muy sensible. “Te desahogaste. ¡Lo bien que nos hace llorar Eduardo!”, expresó Kaczka.

A pesar de sus intenciones, el participante no logró un buen resultado en la final, donde tuvo un solo acierto. De esta manera, Luna, la estudiante de Diseño de imagen y sonido de 20 años, ganó los tres millones de pesos.

