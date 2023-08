Marcelo Polino publicó una foto con Antonio Gasalla y mostró cómo está de salud tras meses de hermetismo

escuchar

Tras meses de no mostrarse públicamente a causa de su delicado estado de salud, este miércoles el humorista de 82 años, Antonio Gasalla, reapareció en una foto publicada por el periodista Marcelo Polino, quien le entregó el Martín Fierro con el que lo homenajearon el 9 de julio pasado.

El humorista, diagnosticado con demencia senil progresiva hace varios meses, fue homenajeado con un clip de su trayectoria y con una ovación de las celebridades en la última entrega de los Premios Martín Fierro. El encargado de presentar el tributo fue Marcelo Polino, amigo íntimo del capocómico, y la que subió al escenario a recibir el premio fue Susana Giménez, quien lo invitó durante años al living de su programa para interpretar a “La Abuela”.

La diva se emocionó al hablar de él y ver las imágenes de los sketchs y programas realizados. “Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda”, señaló y agregó: “Me parece que es un actor inigualable, magistral; no va a haber otro como él”.

Marcelo Polino le entregó el Martín Fierro a Antonio Gasalla Twitter: @MarceloPolino

Luego del evento, Polino contó en Polémica en el Bar (América) que las imágenes del tributo habían llegado al humorista. “Estoy re contento, porque antes de venir el sobrino me mandó un mensaje contándome que le había mostrado el video del Martín Fierro y nos reconoció”, indicó. Finalmente, el día que la estatuilla llegó a sus manos fue este miércoles.

El periodista de espectáculos publicó una foto en su cuenta personal de Twitter en el que le entrega el galardón a su íntimo amigo y ambos posan con el dedo pulgar hacia arriba en la clínica en la que está internado. “Antonio ya tiene su Martín Fierro”, escribió el periodista y la publicación tuvo más de 3 mil likes en una hora.

La reaparición pública generó impacto en el ambiente del espectáculo y en el programa de A la Tarde (América) dieron más detalles sobre el estado de salud. “Él con Polino tiene una conexión neurológica, una conexión de amor. Lo que no quiere decir que nos reconozca a todos nosotros, o que entienda el significado de un Premio Martín Fierro”, explicó Luis Ventura.

En A la tarde hablaron de la reaparición pública de Antonio Gasalla

Cora de Barbieri, por su parte, dio más detalles de la internación. “Recordemos que Antonio había bajado mucho de peso, parte de la internación era para que Antonio recupere el peso. Estuvo internado, varios días en cama, y eso hace que los músculos pierdan tonicidad. Requiere kinesiología que no se da en una persona de su edad de un día para el otro. Me parece que esto tiene que ver con una cuestión de tiempo y cuando recupere la musculación podrá estar mejor”, indicó.

La periodista también señaló que probablemente el capocómico no vuelva a su residencia debido a su enfermedad y a que su hermano también es una persona mayor. “Es más grande que Antonio y también se tiene que ocupar de él. Es muy difícil tener excelentes profesionales que lo acompañen en el día a día, y con el carácter que tiene Antonio, no es fácil manejarlo”, concluyó.

LA NACION