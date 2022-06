Bajo la mirada de la China Suárez: qué hizo Rusherking al cantar el tema en donde nombra a María Becerra

Rusherking, el flamante novio de la China Suárez, pasó un momento incómodo en pleno show en el Luna Park que quedó registrado por los fans. El cantante debía mencionar a su expareja, María Becerra, en uno de los temas que formaron parte del repertorio del sábado. Pero sorprendió a todos con un gesto inédito.

La situación que vivió el músico en el escenario fue repasada este martes en Socios del Espectáculo (eltrece), en donde mostraron las imágenes del concierto de Rusherking e hicieron foco en ese instante desagradable. Ante el desconcierto de varios de sus colegas, la panelista Karina Iavícoli se tomó el trabajo de precisar algunos detalles de la historia.

RusherKing no nombró a María Becerra en su recital el día que lo fue a ver La China Suarez

“Voy a explicar el contexto para que se entienda”, anunció la periodista y expresó: “Esta canción se llama ‘Yo sé que tu’. En una parte, cantan ‘como Rusher y María’, que hace alusión a María Becerra cuando eran pareja”. La panelista sostuvo además que se trata de una colaboración entre el músico santiagueño, FMK, Tiago PZK y LIT Killah.” Son todos traperos muy exitosos”, aseguró Iavícoli y contó que la presencia de la China en el Luna Park de alguna manera condicionó al cantante.

“Como ya está blanqueado el romance y estaba la China, en la parte de ‘María’ él baja el micrófono, le sonríe a la China y no dice ‘María’. Sí lo hace el resto”, sostuvo la panelista. Acto seguido, mostraron el fragmento original de la canción, que dice: “La paso a buscar de noche y en la cama le damo’ hasta que se haga de día/ Mami, como Rusher y María”. Tal como se puede ver en las imágenes del recital del sábado, en esa parte Rusherking corre el micrófono de su boca y deja de cantar.

La China Suarez con su hija Magonilia en el recital de Rusherking Gerardo Viercovich

“En el original, nombra a María”, precisó el conductor del ciclo de espectáculos, Rodrigo Lussich. “El otro día, en el Luna Park, no nombra a María. Cuando dice ‘María’, se saca el micrófono y canta el otro”, describió al repetir una vez más el video.

A la China se la pudo ver muy contenta desde su butaca junto a Magnolia, la hija que tuvo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ambas disfrutaron del concierto y luego se la vio a la actriz saliendo del Luna Park con un look muy canchero: top blanco, jean, blazer y botas. Momentos antes, se había mostrado en redes en la previa al show con uno de los buzos de Rusherking, imagen que su novio reposteó en su cuenta de Instagram.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

El encargado de confirmar la relación fue el propio Rusherking en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven de 22 años. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, añadió. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber otra de las invitadas, Cristina Pérez, en alusión a la China. “Cómo es conmigo me enamora mucho”, respondió él. En simultáneo, Suárez subía a sus redes una foto en blanco y negro abrazada a su novio.