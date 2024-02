escuchar

María Becerra se convirtió en una de las estrellas internacionales del momento. La joven oriunda de Quilmes vive un gran presente laboral fruto de su arduo trabajo, y recibe todo tipo de reconocimientos y gestos por parte de sus fanáticos. Fue uno de ellos que la sorprendió gratamente esta semana: la venta de una gigantografía de su figura. La cantante se tomó con humor este negocio, pero no dudó en hacer una corrección, con humor, por el formato y su tamaño.

María Becerra habló del producto que se vende con su figura (Foto Instagram @mariabecerra)

“Gigantografía María Becerra tamaño real 1,65 x 0,50 cm”, dice el anuncio en la exitosa plataforma de ventas online en la que se ofrece el producto. Allí se puede observar la figura de la cantante argentina con uno de sus llamativos looks, en color verde esmeralda. De esta forma, cualquier fan puede contar con la “presencia” de su artista favorita en eventos o simplemente tenerla de decoración. Lo cierto es que este tipo de diseño gráfico se popularizó en los últimos tiempos, y muchos acceden a tenerlo en honor a su artista favorito.

La cantante reaccionó con humor ante de la venta de su gigantografía (Foto Instagram @mariabecerra)

Lo cierto es que esta venta alcanzó tal popularidad que la propia María Becerra accedió a ella en la plataforma, y no dudó en reaccionar al respecto con su particular humor. “Me regaló 8 cm jaja. Mido 1,57. Me destruye”, escribió mediante su cuenta de Instagram, al aludir a su altura, que no coincide con la proporción que tiene el producto.

La publicación de la venta fue corregida tras la palabra de María Becerra (Captura Web)

Este detalle marcado por la cantante de “Automático” no pasó desapercibido para los vendedores, y rápidamente realizaron la corrección de la descripción en el artículo a la venta para proporcionar los datos correctos y que el artículo sea fiel a la figura de María. Hasta el momento de la publicación que realizó en redes sociales solo se había vendido una gigantografía.

La sorpresa de cumpleaños que recibió María Becerra

El 12 de febrero, María Becerra celebró su cumpleaños número 24. La artista festejó su gran día sobre el escenario, en un show en Bolivia. Mediante su cuenta de Instagram compartió la felicidad de poder tener un nuevo año de vida, y agradeció que actualmente vive un momento increíble tanto en lo laboral como en lo personal. “Agradezco que aunque nací prematura y estuve varios días en una incubadora porque tenía problemitas en mis pulmones, hoy son mis pulmones los que cantan conmigo”, describió emocionada.

Pero también, compartió los diversos mensajes que recibió en su día especial. Y fue uno de ellos el que se llevó todas las miradas, tratándose de la sorpresa que le dio su novio, el también cantante Julián Reininger conocido como J Rei.

María Becerra agradeció el gran regalo de su novio (Foto Instagram @mariabecerra)

“Feliz cumple para mi compañera de vida, de risa, de música, de ruta, de guisos y muchas cosas más. Te amo ahora y siempre”, escribió el joven junto a un video en el que se lo puede ver trabajando arduamente en una habitación. Allí el mismo pintó las paredes con detalles, colocó cuadros y mueblería. Una vez terminado, se puede observar a María ingresando con los ojos tapados y una vez que se los descubrió se llevó la gran sorpresa.

Es que aquel fue el regalo adelantado de J Rei para su novia. Se trata de una habitación para María, en la casa que comparten, siendo un espacio personalizado para que pueda trabajar o relajarse. “Qué regalo tan hermoso y especial. Siempre sorprendiéndome, mi vida. A tu lado todo es increíble”, fue la respuesta de la cumpleañera, quien compartió la publicación en su Instagram para expresar su agradecimiento.