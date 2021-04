María Paz Etchecopar, la hija de Baby, analiza lanzarse a la política: “Siempre fui muy comprometida”

Un nuevo nombre está rondando la escena política: el de María Paz Etchecopar, la hija del periodista Baby Etchecopar. Tras asegurar que siempre fue muy comprometida socialmente, la hija del conductor explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y confesó que fue el violento asalto que vivió en su casa (que terminó con su padre y hermano herido y un delincuente muerto) lo que la llevó a querer cambiar la realidad del país.

“Estoy definiendo si me voy a involucrar o no. Empecé por el lado de los medios, algo que me encanta, y llegué a la política a través de los medios. Me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”, comentó María Paz este mediodía en Los ángeles de la mañana mientras aseguraba tener el mismo carácter fuerte que su padre.

Al recordar su dura adolescencia donde fue víctima de bullying y de enfermedades como anorexia y bulimia, la hija de Etchecopar aseguró que esos son temas que la preocupan y que formarían parte de su agenda de trabajo. “Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto. Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque me sentía acomplejada y me quería ver linda. Luego pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel”, reveló.

Y enseguida advirtió que su lucha contra esta enfermedad terminó recién en su embarazo. “Me costó muchísimo salir. Hasta el tiroteo”, confesó ante la mirada atenta de las angelitas. Inmediatamente, Ángel De Brito aprovechó su confesión para hablar de aquel violento episodio en el que su padre se enfrentó a tiros con los delincuentes y como resultado uno de ellos murió. “Tres personas secuestraron a mi hermano en la calle y lo llevaron a casa donde estaba toda mi familia. Habíamos cenado pollo al horno. Yo estaba embarazada de 6 meses, en ese momento uno saca un coraje que cree que no tiene”, reflexionó.

Asimismo expresó que ese gran momento de tensión fue lo que la llevó a replantearse su paso por esta vida. “En ese momento sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta ahora de mi vida?’ Me replanteé mi existencia y pensé: ‘Si me matan ahora, ¿qué hice de mi vida?’ Fue muy angustiante. Te peinaban las balas. Fueron casi 60 tiros, interminable”, indicó mientras recordaba algunas escenas que quedaron grabadas en su mente para siempre. “Eran muy violentos, me apuntaban la panza, quisieron manosearme. Mi mamá estaba paralizada, mi papá pálido”, rememoró angustiada.

