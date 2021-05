Mariana Brey contó cómo fue su vacunación en Miami: “Estuve dos días asustada”

Tras su viaje a Miami, Mariana Brey volvió al piso de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) y, al reencontrarse con Ángel de Brito luego de varias semanas, ambos pusieron en común sus experiencias con la vacuna contra el Covid-19. La panelista, por su lado, contó que si bien le generó alivio poder inocularse contra el coronavirus, también pasó 48 horas “muy asustada”.

“Hace un siglo que no nos vemos acá”, comenzó de Brito cuando empezó el programa. “Acá hace un montón. Pero, por suerte, nos pudimos ver en otro lugar y la pasamos muy bien. Estoy vacunada, muy feliz, en su momento muy emocionada”, respondió Brey, quien ya se había mostrado muy conmovida en su cuenta de Instagram por el suceso.

Mariana Brey habló de su vacunación en Miami "Estuve asustada"

Pero a pesar del alivio, reveló que también hubo sensaciones negativas tras su vacunación. “¿Te asustaste un poquito?”, preguntó de Brito a su compañera. “Me asusté en la segunda dosis. No sé qué me pasó. Hay que llenar un cuestionario muy extenso, con un montón de cosas que tienen que ver como ‘No sos alérgica a esto…’”, explicó. “Ahí me agarró como un julepe”, reveló Mariana.

En ese sentido, la panelista contó que, por tener tanta información, tras la segunda dosis comenzaron las dudas. “Ahí supe que la vacuna, en este caso la Pfizer, que fue la que yo me apliqué, dura cinco horas fuera de la heladera, que si te la aplican cuando pasan esas cinco horas, es una vacuna que puede causar otros efectos”, señaló. “Por eso allá las tiran si la gente no va a vacunarse, porque pasó el tiempo preestablecido. Me dieron toda esa explicación y... ¿viste cuando a veces decís: ‘Yo no tenía ganas de saber todo esto?’”, agregó.

Además, detalló que se presentó antes del segundo turno que tenía asignado. “Yo prefería un poco antes, porque si levantaba fiebre o me sentía mal, que me sentí mal, porque la segunda dosis es bastante más fuerte, y medio que hay un poco de síntoma covid”, señaló. “Yo que ya lo tuve, dolor articular, cansancio, no levanté fiebre, pero podía levantar, entonces ese día estaba asustada. Estuve como unas 24-48 horas asustada”, finalizó diciendo Brey.

LA NACION