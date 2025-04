Tras su debut en Adolescencia, Owen Cooper actuará junto a Margot Robbie en la nueva versión de Cumbres borrascosas

Tras su debut en la miniserie de Netflix Adolescencia, Owen Cooper saltó a la fama mundial bajo la interpretación de Jamie Miller. Ese papel le valió de un lugar en la nueva película que protagonizará Margot Robbie. Según lo confirmó el actor, es una adaptación de la novela Cumbres borrascosas, de Emily Brontë.

Durante su participación en el programa televisivo This Morning, Cooper no solo habló del estrellato que significó para su carrera haber interpretado un producto tan relevante para Netflix, sino que también se mostró feliz de tener más proyectos en la mira. Lo cierto es que desde su estreno el 13 de marzo, la serie se volvió furor por la trama, en la que Miller es acusado de haber asesinado a su compañera de escuela.

Owen Cooper confirmó que participará en la nueva película de Margot Robbie (Fuente: This Morning)

Tras ser considerada una de las más importantes de la plataforma de streaming en lo que va del 2025, ahora el joven de 15 años pasará a compartir elenco con la reconocida figura que encarnó a Barbie hace dos años.

La adaptación de esta ficción literaria está a cargo de Emerald Fennell. En tanto, de su producción se encarga Robbie y Jacob Elordi. Según se conoció, el rodaje de la cinematografía ya inició y se espera que el estreno sea el 13 de febrero de 2026.

Después del debut de Owen Cooper como Jamie Miller en Adolescencia, compartirá la nueva película Margot Robbie

En el film, Cooper se mete en la piel de un joven personaje mítico, Heathcliff, mientras que Robbie interpreta a Catherine Earnshaw. A pesar de que ambos comparten rodaje, lo cierto es que no se cruzan en los sets, de acuerdo a lo que explicó el actor en su conversación con This Morning: “La veo y hablo con ella todo el tiempo, pero no tengo realmente escenas con ella”.

Owen Cooper reveló que actuará en la nueva película de Margot Robbie

El proyecto será distribuido por Warner Bros y antes de publicarse en las plataformas de on demand, se lanzará en todos los cines. Cabe remarcar que este es la primera aparición de Cooper en la pantalla grande y hay quienes lo tildan de ser la nueva promesa del cine británico.

¿De qué trata Cumbres borrascosas?

En julio de 2024 se conoció que Fennell adaptaría la versión literaria y en octubre de ese mismo año se anunció que Warner Bros estaría a cargo de la distribución de la misma.

Emily Brontë publicó la novela en 1847 y relata la vida de Heathcliff, un joven que es adoptado por una familia rica de Yorkshire, en Inglaterra. Con el tiempo, él se enamora de su hermana adoptiva, Catherine, conocida como Cathy, quien le rompe el corazón debido a su falta real de dinero y estatus social.

Por ese motivo, al crecer, Cathy se casa con un aristócrata y deja de lado la intención de contraer matrimonio con Heathcliff. Con el paso del tiempo el protagonista regresa a en busca de su hermana adoptiva, con sus propias riquezas y con el objetivo de vengarse del hombre que la esposó.

Margot Robbie interpreta a la versión adulta de Cathy, mientras que Charlotte Mellington lo hace en su etapa más joven. De igual manera, Owen Cooper se mete en la piel del joven Heathcliff, a la vez que Jacob Elordi lo hace en su forma adulta.

Además, el elenco está compuesto por Shazad Latif, como Edgar Linton, el hombre con el que Cathy termina casándose. En el papel de su hermana Isabella, Alison Winter encarna al personaje. También participan Vy Nguyen y Hong Chau como Nelly.

