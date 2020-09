La exjugadora de River y el conductor de Polémica en el bar se mostraron indignados con la sociedad y su reacción ante la apertura de los bares al aire libre en medio de la pandemia Crédito: América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 11:00

La mesa de Polémica en el bar se llenó de indignación por la reacciones de muchas personas y de los políticos durante el fin de semana en la apertura de bares al aire libre en medio de la pandemia. Mariano Iúdica se mostró enojado con los gobernantes sin distinción partidaria: "Lo que me da muchísima vergüenza es la pelea política para ver quién tiene más gente en la calle". Y agregó: "Me saca la mezquindad política".

El conductor no pudo esconder su pesimismo en relación a las personas sin distancia social ni tapabocas en los bares: "Se están cagando en los médicos". En ese sentido, Rocío Oliva le dio la razón e hizo un análisis de la situación en el país: "Hay una grieta social, estamos nosotros y del otro lado los médicos, nosotros le hacemos la guerra a los médicos, parece que estamos a favor del virus".

El conductor de Polémica en el bar habló de "mezquindad política" a la hora de analizar la reacción del público a la apertura de los bares al aire libre en medio de la pandemia Crédito: América TV

La exnovia de Diego Maradona invitó a hacer una autocrítica como sociedad: "Los políticos no tienen la culpa, llevamos seis meses y nos ponemos el barbijo abajo de la nariz, tenemos que aprender nosotros". Por su parte, Adrián Cormillot, el médico de la mesa, contó su experiencia en Palermo, el barrio del canal: "Cuando salí el viernes de acá, vi las esquinas abarrotadas, sin barbijo, sin respetar la distancia social, no es cagarse en los médicos, es cagarse en el sentido común".

Luego, Horacio Cabak, retomó la crítica a la política, pero sobre todo a la gestión en la provincia de Buenos Aires: "Vi muchos intendentes preocupados por lo que pasa en Palermo, vos ves cómo viaja la gente en los trenes, ¿por qué te vas a preocupar por lo que pasa en Palermo?". Entonces Gastón Recondo recordó que el tren Mitre no está funcionando: "El Mitre no anda, ocuparon las tierras, los colectivos van llenos, ahí no es bar, no es un runner, va a laburar".

Finalmente, Iúdica intentó mostrarse más ecuánime en el cuestionamiento: "Es de locos, la campaña está completamente lanzada, dicen abramos todo rápido, así en Capital tenemos todo y somos todos unos genios. Del otro lado dicen no me abras porque me los traés, ¿y vos que controlás? No controlan los partidos que hay en Budge".