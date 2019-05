El conductor aún tiene dudas de que se firme el acuerdo entre Iliana Calabró y la viuda de Disi, Elvira Ferrer

2 de mayo de 2019 • 17:50

Hoy, a las 19 horas, se firma el pacto de silencio entre Iliana Calabró y Elvira Ferrer, por el cual ambas mujeres se comprometen a no volver a hablar del supuesto romance entre la actriz y el fallecido Emilio Disi. Y si una de ellas lo hiciera, deberá pagar una multa de 500.000 pesos.

Carlos Monti contó en Pamela a la tarde que las mujeres tardaron muchísimo en coincidir en las cláusulas del acuerdo y que, a último momento, sacaron una que se refiere a la retractación de lo sucedido y que Elvira contó hace poco más de un mes, en el ciclo de América que conduce Pamela David.

Todavía hay dudas sobre esta firma que se realizará en el estudio que Fernando Burlando tiene en Puerto Madero y en donde también estará el Dr. De Biasi, abogado de Ferrer. Una curiosidad es que el escribano es el yerno de Elvira, pues de esa manera ella se siente más tranquila. Será la primera vez que Iliana y Elvira se vean las caras, luego de un desplante el verano pasado, en un restaurante en Carlos Paz. La idea del abogado De Biasi es que ellas vuelvan a juntarse en dos semanas para tomar un café y aclarar las cosas.

También se dice que Elvira está contenta con la firma del acuerdo pero que Iliana lo hace sin estar del todo convencida y para no tener que molestar a sus amigos si, llegado el caso, tiene que citarlos a declarar como testigos en un juicio. Prefiere dejar las cosas como están.

Mariano Iúdica, que compartió varias temporadas de verano y fue muy amigo de Disi, estuvo invitado en Pamela a la tarde y dijo: "No me imagino a Emilio contando que había engañado a su mujer, de verdad. Y tengo mis dudas sobre la firma del acuerdo. Hasta que no firmen, no lo creo. Compartí muchas temporadas pero yo no vi nada, pero era un secreto a voces en la compañía que algo pasaba entre Iliana y Emilio. A lo mejor era un ratón de Emilio. Ella hablaba mucho con él de todo, pero no me corresponde decir nada. La pela entre ellas ya venía desde Miami. Elvira era muy celosa de Emilio", finalizó.

Un voto para Tinelli

En Pamela a la tarde, Mariano Iudica también habló sobre la incursión de Marcelo Tinelli en la política. "Lo vi involucradísimo en la política a Marcelo. Se reunió con muchos gobernadores y a todos les demostró que está recontra involucrado. En la apertura de su programa Showmatch decía cosas que eran como de campaña. Es la primera vez que lee algo, y lo puedo asegurar porque estuve a su lado durante cuatro años", aseguró.

También habló sobre la posible candidatura de Tinelli en las próximas elecciones nacionales: "Me parece que no está preparado para ser presidente pero lo veo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo lo votaría a Marcelo como gobernador".

Iúdica, además, habló sobre la situación actual de nuestro país. "A Cambiemos me lo comí de punta a punta, y yo soy peronista. Lo que tiene que pasar es que terminemos esta situación binaria, por un lado Cristina Fernández y por el otro, Mauricio Macri. Ya está, vamos con otra cosa nueva. En nuestro país no se puede pensar en proyectos a largo plazo. Yo sobrevolé tachos de basura. Iba a cobrar patacones y salía feliz. Todo era ganancia de donde yo venía. Ahora estamos en un país donde no se puede proyectar o, en todo caso, es muy difícil hacerlo. Y por eso se fueron mis hijas a España, donde tienen proyectos relacionados con la gastronomía. Ahora se sabe qué pasa con el tipo que es cocinero y maneja una brigada de cocina en un restaurante en el mundo. En Argentina, si tenés una guitita para invertir, eso requiere que el 50 % se lo lleve el Estado. Así no se fomenta que los chicos inviertan", sentenció.