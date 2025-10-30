Iliana Calabró se convertirá en abuela por primera vez tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás—fruto de su matrimonio con Fabián Rossi—, espera su primer hijo. La noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien celebró el acontecimiento en redes sociales con un cálido mensaje dedicado a toda la familia.

Según trascendió, la llegada del bebé llenó de emoción no solo a Iliana, sino también a su madre, Coca, que será bisabuela, y a su hermana, Marina Calabró, quien recibirá a su primer sobrino nieto. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que se encuentra “feliz y conmovida” por esta nueva etapa que vive su familia.

Fede Flowers anunció que Iliana Calabró será abuela por primera vez (Foto: Captura de pantalla de X)

Fede Flowers había anticipado la noticia a comienzos de octubre, al adelantar que una reconocida figura se convertiría en “abuela primeriza”. Sin embargo, decidió mantenerla en reserva por pedido de la propia Iliana. El embarazo atravesó sus primeras semanas con algunas complicaciones, por lo que la familia prefirió esperar a que todo se estabilizara antes de hacerlo público. “Iliana me pidió prudencia y que no lo contara hasta que todo estuviera bien”, explicó el comunicador al confirmar el anuncio.

La actriz ya había viajado a Brasil hace algunos meses para acompañar a su hijo y a su nuera, Bárbara, durante una etapa clave del embarazo. Y según trascendió en enero volvería al país vecino, ya que es en esta fecha que se encuentra programado el nacimiento de su nieto.

Quién es Nicolás Rossi, el hijo mayor de Iliana Calabró

Nicolás, de 34 años, es el mayor de los dos hijos que Iliana tuvo con Fabián Rossi, con quien estuvo casada desde 1990 hasta poco después del estallido del caso de la Ruta del Dinero K, en 2012. Desde hace varios años, el joven decidió radicarse en Brasil, donde construyó su vida junto a Bárbara, su esposa.

Su mudanza se produjo en 2020, en plena pandemia, impulsada por motivos laborales y personales. Rossi se desempeña en el rubro del turismo y vio en el país vecino una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Antes de establecerse allí, la pareja vivió en Italia, pero ante las dificultades económicas y la falta de estabilidad laboral decidieron instalarse definitivamente en Brasil.

Iliana Calabró se prepara para ser abuela

Desde entonces, Nicolás lleva una vida alejada de los medios. Mantiene un perfil bajo y todas sus redes sociales son privadas, por lo que poco se conoce de su intimidad. Según contó Fede Flowers, para Iliana ver a su hijo formar su propia familia representa un orgullo inmenso. “Ella siempre fue una madre muy presente, y ahora está feliz de acompañarlo en este nuevo rol como futura abuela”, explicó el comunicador.

Incluso en una entrevista con el programa Empezar el día con Yuyito (Ciudad Magazine), la actriz reconoció que durante los próximos meses se tomará un break de su carrera para poder disfrutar a fondo de su nuevo rol. “Estoy con mucha expectativa y deseando lo mejor”, aseguró.