Qué hizo Evangelina Anderson en vivo mientras en otro canal hablaba la supuesta amante de Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 18 años de relación. Mientras el exdirector técnico de River se encuentra en la busca de un nuevo desafío deportivo, la modelo decidió emprender viaje hacia Argentina, donde quiere reencausar su futuro profesional como jurado del programa Los ocho escalones (eltrece) que conduce Carolina “Pampita” Ardohain.

Este programa, que sale al aire a las 14.45, suele competir con el arranque de A la tarde (América TV) donde en la emisión de este lunes asistió Tania González, la mujer apuntada como tercera en discordia entre Evangelina y Martín Demichelis.

Lejos de expresarse públicamente sobre cuestiones íntimas de la separación, Evangelina adoptó una postura completamente diferente y, en vez de responder con una declaración estridente, decidió tomarse el tema con tranquilidad y hasta se dio el gusto de hacer una coreografía de baile con Pampita Ardohain e Iliana Calabró, jurado del programa de entretenimiento.

El "trencito" entre Pampita Ardohain, Evangelina Anderson e Iliana Calabró

En medio del concurso de preguntas y respuestas, Pampita llamó a sus dos compañeras para que puedan acompañarla en la coreografía del tema “El meneaito”, donde mostraron toda su sensualidad.

En un famoso “trencito”, Pampita, Evangelina e Iliana sonrieron ante las cámaras y movieron su cadera al ritmo del reconocido hit musical. “Lo dimos todo”, exclamó la conductora que decidió apartarse, por un momento, de su rol para relajar las tensiones en el estudio.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 18 años de relación

De esta forma, Evangelina decidió adoptar una postura más flexible y descontracturada en medio de un sinfín de versiones que vinculan a terceros como posibles terceros en discordia de una relación que llegó a su fin.

Las declaraciones de Tania González, la mujer apuntada como tercera en discordia

La tripulante de cabina y fisicoculturista visitó los estudios de A la tarde (América TV) para contar cómo fue su relación con Martín Demichelis en 2023, cuando el entrenador aún dirigía a River.

“A Martín (Demichelis) lo conocí en un vuelo cuando iba con River a Santiago del Estero o Mendoza, no recuerdo. Fue en 2023 y nos tocaron dos o tres vuelos seguidos, de casualidad”, expresó la mujer, quien, luego, contó el método de seducción que empleó el exjugador de la selección argentina para conquistarla.

Tania Gonzalez Ledesma conto como lo sedujo Martin Demichelis en un vuelo

“Me preguntó cómo me llamaba y pidió un té. Luego se acercó y me preguntó si me podía dar un mate. Nos pusimos a tomar mate antes del aterrizaje, yo estaba asegurando cabina y él con una computadora me escribió: ‘Dame tu número de teléfono’“, expresó González, además de confirmar que ese mismo día estuvo con Demichelis en un hotel.

Ante este panorama, Karina Mazzocco, conductora del ciclo televisivo, indagó sobre cómo fue aquel momento. "Si antes de hablarle te parecía un 11. Después del encuentro, ¿qué te pareció?“, sostuvo, siguiendo una lógica de puntuación. ”Me gustó un 30″, remarcó, sin dudar.

Tania González, la tripulante de cabina que tuvo un romance con Martín Demichelis

Por último, González afirmó que su perfil bajo se vio afectado con la viralización de su nombre en las redes sociales. “El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada", cerró.