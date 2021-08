Mariano Martínez debutó como cantante en Los Mammones y pidió disculpas: “Mi performance fue muy mala”

Mariano Martínez estuvo invitado este jueves en Los Mammones (América) y aprovechó el espacio para dar a conocer su nueva faceta de cantante y presentar a su banda con un show en vivo. Lamentablemente, el debut no fue como lo esperaba y, en la mañana de este viernes, el actor decidió disculparse en las redes sociales por su performance.

Acompañado por Jey Mammon en el piano, Martínez repasó algunos temas de rock nacional como “Juntos a la par” y una versión de “Ruta 66″ de Pappo. Le siguieron “Me gustas mucho” de Viejas Locas y el “Rock del gato” de Ratones Paranoicos. Por último, interpretó “Procuro olvidarte” y el inolvidable hit de la tira Son amores, “Yo sé”. “Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, para la actuación sirve técnica vocal. No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guío por los halagos ni por las críticas”, confesó, en relación a los ataques que recibió en los últimos meses por sus videos en Tik Tok.

Ante una presentación con varios errores, el actor compartió horas después una historia en su cuenta de Instagram donde le dedicó un mensaje a su hija -indirectamente, también a todos sus seguidores- y admitió que el show no funcionó. “Esta vez debo decir que mi performance fue muy mala lamentablemente. Me jugaron en contra varios factores (y los memes esta vez me los merezco). Pero también creo positivo animarse. Caerse y volverse a levantar. Eso es válido siempre. Y en la vida que pasa sin pausa. Es fundamental”, escribió Martínez. Luego, agregó: “Yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo. Después el resultado va y viene”.

Para concluir su reflexión, expresó: “La moraleja es que si me voy algún día, como va a suceder en algún momento como a cualquier ser humano en la Tierra, me voy con una cuenta pendiente menos. Y eso no tiene precio y se banca cualquier crítica. Porque jamás uno se arrepiente de ser valiente”.

El actor le pidió disculpas a su hija por el show fallido. Fuente: Instagram

La reacción en las redes a la presentación de Mariano Martínez en Los Mammones

Antes de las disculpas, mientras Martínez hacía su interpretación al aire, los memes no se hicieron esperar y muchos usuarios se volcaron a Twitter para, una vez más, opinar con dureza sobre el talento del actor para la música.

