“Te va a dar miedo”: Lali Espósito quedó desconcertada ante la frase de una participante de La Voz Argentina

El éxito de La Voz Argentina (Telefe) sigue en ascenso. El estilo del programa y la buena onda que tienen Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, tienen a la audiencia frente al televisor todas las noches. Pero, además de las canciones y la formación de los equipos, hay algunos momentos que dejan sin palabras sin palabras a todos. Una de las participantes que estuvo en la última emisión, le hizo un singular comentario a la intérprete de “Diva” y la dejó atónita.

A la gala del programa que conduce Marley se presentó una joven llamada Trinidad Den Toom a cantar “Traitor”, de Olivia Rodrigo. El jurado la escuchó con atención pero las sillas no se dieron vuelta. Al finalizar la canción, Lali le dio su devolución: “Me gustó mucho como empezaste pero después siento que se cayó un poco y no logró evolucionar hacia otra cosa interesante, quedó en algo bonito”. Acto seguido, le pidió que se vaya contenta y remarcó su gran talento.

El comentario de una participante que dejó atónita a Lali Espósito

Tras escuchar estas palabras, la Sole le pidió a la joven de 18 años que cante algo más, pero en español y con un estilo diferente. Ella optó por “La despedida” de Cami , una acertada elección porque el jurado se mostró muy complacido con lo que escuchó. Pero, antes de despedirse, tuvo unas palabras para los coaches y especialmente para la actriz de Sky Rojo.

“Les quiero agradecer porque estar acá es increíble. Lali soy muy fan tuya, demasiado y te lo quería decir”, sostuvo la participante de Tigre. Por su parte, la intérprete de “Laligera” se levantó de su silla y se dirigió al centro del escenario para darle un fuerte abrazo. “No lo puedo creer. Tenía una cuenta de fan tuya de chiquita”, le comentó Trinidad en medio de la emoción.

Tras su paso por La Voz, Trinidad tuvo un momento muy especial con Lali (Foto: Captura de video)

El comentario despertó gran curiosidad y le preguntaron cómo era el usuario. “¡No sabés el nombre, te va a dar miedo...!”, le advirtió Trinidad y reveló que era “Laliespósito_fan_teamo”. Esto generó las risas de todo el estudio y especialmente de la cantante quien, antes de despedirla le dijo: “Cantás muy lindo, volvé”.

La romántica propuesta de Lali Espósito a un participante de La Voz

Muchos cantantes se presentan al reality con el objetivo de cumplir su sueño y triunfar en la música. Si bien algunos no logran pasar la etapa de audiciones a ciegas, eso no significan que puedan vivir experiencias sobre el escenario que recordarán para siempre. Ese fue el caso de Alexis Pey, un joven de 23 años que no logró superar la prueba pero su belleza cautivó a la autora de “Disciplina”.

Lali elogió la belleza de un participante

El participante eligió interpretar la canción de cumbia “Deja de llorar”, pero no logró convencer al jurado. “Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin”, comentó Lali, y agregó “Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, esto provocó las risas de los presentes.

Con la picardía que la caracteriza, antes de que el joven se retire del escenario, Lali le dictó a los gritos su número de celular.