Con figuras y programación nueva, Splendid 990 AM de AlphaMedia (grupo de medios cuyo titular es el empresario del entretenimiento Marcelo Figoli) sale a competir con La 750 AM, Nacional y CNN Radio 950 para buscar posicionarse entre las AM más escuchadas.

Por las mañanas, de 5 a 7, Adrián Salonia conduce Buenos Días Splendid y continúa Antonio Fernández Llorente con Sin Relato, en el nuevo horario de 7 a 10. En la denominada segunda mañana, de 10 a 13, en marzo debutará Ramón Indart (quien dejó radio La Red y A24) con Todo en OFF. Mientras tanto, Álvaro Norro conduce El Día Menos Pensado, tal como lo viene haciendo desde diciembre.

Splendid rearmó su programación para mantenerse en el TOP 10 de las radios AM

Por las tardes, Pablo Ladaga conduce -de 13 a 15- Futbol y Rosca y de 15 a 17 volvería Robertito Funes Ugarte con Co te va, Co te va. Una de las novedades es el regreso a una tira diaria (tras dejar Metro 95,1 FM) de Gabriel Schultz que conducirá, de 17 a 20, Así nos va. Por las noches Alfredo Casado está al frente de 20 a 21 de Hora de cierre; de 21 a 22 Jorge Marinelli conduce El Show de los Grandes; y de 22 a 0 Campanas en la noche con Carolina Fernández.

Marina Calabro y Luis Gasulla, los nuevos conductores de El Observador 1079 para este 2023

La FM El Observador 1079 hará el relanzamiento de su programación este lunes 5 de febrero con Luis Majul, Yanina Latorre, Esteban Trebucq, Agustina Girón, Luis Gasulla y la incorporación de Marina Calabró. Además, contará con la participación especial de los periodistas Gonzalo Bonadeo y Pablo Rossi.

Este 2024, la programación comenzará con Agustina Girón quien conducirá El arranque de El Observador de 6 a 7, un programa con los principales títulos del día, tránsito y tiempo.

Tras la no continuidad de Franco Mercuriali, y de 7 a 10, Luis Gasulla (quien este viernes se desvincula de radio Rivadavia AM 630) conducirá La Mañana de El Observador. Luego, y por segundo año, de 10 a 13, Esteban Trebucq conducirá Trebucq 107.9. El programa de la flamante incorporación de LN+ continuará teniendo como eje a los oyentes y los temas que afectan el día a día de los argentinos.

Marina Calabró, entre LN+ y su participación en El Observador Ignacio Sánchez - LA NACION

La tarde seguirá comandada por Luis Majul, de 13 a 16 horas, en Majul 107.9, con la incorporación de Alejandra Peñalva en espectáculos. Además, en el año de los Juegos Olímpicos y la Copa América contarán con la participación diaria de Gonzalo Bonadeo, además de la presencia especial de Pablo Rossi para analizar la actualidad diaria.

Por las tardes también seguirá, de 16 a 18, Yanina Latorre con la segunda temporada de Yanina 1079. Este año, la principal novedad es la incorporación de Marina Calabró (sin dejar de lado sus destacadas columnas en Mitre, donde es parte del ciclo de Jorge Lanata, Lanata Sin Filtro) de 18 a 20, con Calabró 107.9. Recordemos que en 2023 ese espacio estuvo a cargo de Viviana Canosa.

Radio Ciudad AM 1110 presentó sus novedades para este 2024

Tal como lo fue en los últimos años, durante este 2024 la Radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, La Once Diez, sigue ofreciendo una grilla con gran variedad de contenidos que incluyen la actualidad política, económica y social.

Entre las novedades de la programación se destacan:

Tangos 1110 en la primera mañana de la radio, de 6 a 8, con los clásicos y actuales tangos, que representan a nuestro país en el mundo.

en la primera mañana de la radio, de 6 a 8, con los clásicos y actuales tangos, que representan a nuestro país en el mundo. Primer Plano, de 8 a 10, el periodístico matutino con la conducción de Sergio Danishewsky.

de 8 a 10, el periodístico matutino con la conducción de Sergio Danishewsky. En la primera tarde, de 14 a 16, Micaela Mendelevich conduce Finjamos Demencia y, luego, Buenos Aires Ensamble de 16 a 18 con Ezequiel Iacobone.

y, luego, de 16 a 18 con Ezequiel Iacobone. Una de las grandes novedades es el regreso de Moskita Muerta y Nilda Sarli a la medianoche, ya que este 2024 se emite de lunes a jueves de 23.59 a 1 el clásico Moskita de Medianoche.

Guillermo Moreno llega a Radio 10

El economista y exsecretario de Comercio Interior tendrá su propio programa en la emisora del Grupo Indalo. El mismo irá los domingos por la tarde y promete entrevistas, invitados y el análisis de la actualidad.

Guillermo Moreno se suma a Radio 10 LA NACION

Los días más felices, tal como llevará de título el ciclo, irá los domingos de 16 a 17, en la AM 710. Moreno estará acompañado por una locutora a definir. La propuesta incluye entrevistas, invitados, el análisis económico y político de la actualidad de Argentina y recuerdos de su gestión como funcionario. Si bien no hay un fecha de debut se cree que sería entre el 18 y el 25 de febrero.