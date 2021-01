Mario Baudry, abogado y pareja actual de Verónica Ojeda, se refirió a la actitud de los hijos mayores de Diego Maradona con Dieguito Fernando, de siete años

A menos de dos meses de la muerte de Diego Maradona, la relación entre sus hijos y exparejas sigue dando que hablar. Este miércoles, en Fantino a la tarde, Mario Baudry se refirió al estado emocional de Dieguito Fernando y conmovió a todos en el estudio.

El abogado y pareja de Verónica Ojeda fue consultado por el vínculo entre Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Jana con el niño: "No, ninguno. Ni lo llaman, ni lo ven. Está solo. De hecho, hace una hora me llamó, él está en un cumpleaños de la prima y me pidió ir al cementerio. Él quiere ver la tumba de su papá y ¿qué le vamos a decir, que no? Tiene siete años".

Y agregó con la voz entrecortada: "Él en Navidad quería ir a la casa de su papá en el cielo, ¿qué, no va a ir al cementerio? Tiene que cerrar su ciclo de vida, ¿por qué le vamos a esconder su verdad?". Marcela Tauro, panelista del programa, se hizo eco de la emoción del abogado: "Te parte cuando hablás". Karina Mazzocco, que reemplaza a Alejandro Fantino en la conducción, le dijo a Baudry: "Es un chico que te robó el corazón".

En ese sentido, Baudry le respondió: "Sí, me pone mal. No es fácil. Ayer le cortaron la mutual de vuelta. No sé por qué. Su obra social la pagaba Diego. Pero una vez que fallece tiene un año de coseguro, que lo paga el Estado, que sostiene a un chico, sobre todo, que tiene problemas".