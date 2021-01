Gianinna reapareció en Instagram con nostálgicas postales de su familia Fuente: Archivo

7 de enero de 2021 • 09:55

Gianinna Maradona reabrió su cuenta de Instagram a 20 días de haberla cerrado con una emotiva foto familiar. "Los extraño", escribió en una vieja postal de Diego junto a Benjamín Agüero, su nieto.

La publicación al poco tiempo superó los 90.000 likes y recibió más de 1400 comentarios en modo de apoyo. Horas mas tarde, compartió una foto junto a sus padres en su cumpleaños número 24. "Nos voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar", comentó.

Vale recordar que, el 18 de diciembre pasado, Gianinna había decidido cerrar su cuenta de Instagram debido a la nostalgia que le generaba la fecha. "Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen -expresó-. No creo en Dios. No creo en nada desde el 25 de noviembre", añadió en otro posteo, en referencia a la fecha del fallecimiento del 10.

Si bien decenas de personas continúan enviando emotivos mensajes para la familia, lo cierto es también son blanco de críticas por la aglomeración de personas que causó la despedida del futbolista en plena pandemia.

"No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre", aseguró Gianinna desde su cuenta de Twitter. "Hubiese preferido quedarme en un cuarto sola con mi familia y que no lo culpen a él por los contagios. Respeto por él que está en el cielo, respeto por los que quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo", pidió.