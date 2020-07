El periodista retornó a los almuerzos televisivos, aunque esta vez conducidos por Juana Viale, y aseguró que había aceptado las disculpas de la diva tras el incómodo momento que le había hecho pasar al aire con una pregunta íntima Crédito: Captura de video

Mario Massaccesi fue protagonista de un tenso momento televisivo en septiembre del año pasado cuando, como invitado en el programa de Mirtha Legrand, la diva le preguntó de manera descarnada sobre un secreto íntimo. El pasado domingo, tras su retorno al programa de almuerzos televisivos, aunque esta vez conducido por Juana Viale , el periodista aseguró: "Mirtha me pidió disculpas en privado y me dijo que le pidiera perdón a mi familia en su nombre".

El incómodo momento vivido por Massaccesi en los almuerzos de la diva parece haber quedado atrás. En aquel episodio, Legrand le había preguntado al conductor de En Síntesis , si el "famoso" secreto que él guardaba tenía que ver con una violación. La pregunta fue repudiada en redes sociales y el propio periodista evidenció su molestia en ese entonces.

Sin embargo, el domingo pasado, el conductor volvió a visitar el programa Almorzando con Mirtha Legrand, que desde hace unos meses, a causa de la cuarentena, conduce su nieta, la actriz Juana Viale .

Al ser consultado sobre su retorno a los almuerzos por Pablo Montagna en el programa Pasa Montagna , de Radio Rivadavia , Massaccesi aseguró antes que nada que "si hubiese estado Mirtha hubiese ido igual (al programa)".

Luego, el periodista señaló: "Dos horas después de aquel programa me llamó Mirtha personalmente. Ya había pedido disculpas públicas, por las redes. Y me pidió disculpas por privado y me dijo que le pidiera disculpas de su parte a mi familia".

"En el momento en que aceptás las disculpas de alguien -me gusta hablar de disculpas y no de perdón, porque el perdón es de Dios-, se terminó. No me gusta el conflicto, lo evito, lo soluciono", agregó Massaccesi. Contó también que la llamada de Legrand había durado unos 20 minutos y que él había creído las disculpas ofrecidas por la diva.

Más tarde, se refirió al "secreto" que aparentemente él esconde y que había generado la pregunta tan cuestionada de Legrand. "En mí la palabra secreto se ha hecho famosa y me río de eso. Todos tenemos una parte que tiene que ver con su vida íntima -dijo- y cada uno elige cuán amplia es la brecha".

Finalmente, para cerrar el tema, Massaccesi contó que, aunque todo quedó bien entre él y Legrand, cuando murió Goldy, la hermana gemela de la conductora, él no quiso comunicarse rápidamente con ella porque le parecía algo "imprudente" adelantarse al mensaje de pésame de las personas del entorno de su país.