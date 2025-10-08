Escándalo en Cuestión de Peso: Ariel Ansaldo renunció y abandonó el estudio en vivo

Ariel Ansaldo, más conocido mediáticamente como Big Ari, abandonó en vivo el programa Cuestión de Peso (eltrece) y dejó a los presentes sin palabras por esta intempestiva decisión.

Este formato televisivo, conducido por Mario Massaccesi, está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de la obesidad. Con tratamientos que se adaptan a las necesidades de los participantes, Ariel Ansaldo ingresó al programa hace dos meses y, según él, atravesó distintas situaciones que lo expusieron ante sus compañeros y, por ende, decidió abandonar.

Ariel Ansaldo ingresó hace dos meses a Cuestión de Peso y bajó 17 kilos captura de video

“El sábado cumplí dos meses acá. Me habían prometido un cambio de nutricionista. Necesitaba que alguien me pregunte ‘¿qué necesitas para seguir avanzando? ¿en qué podemos mejorar?’“, destacó el exparticipante de Gran Hermano que bajó 17 kilos en su breve estadía.

En medio de su descargo, Ansaldo tuvo un cruce con Sergio Verón, el preparador físico y responsable del tratamiento clínico y médico de los participantes, a quien le recriminó un cambio de nutricionista por no estar conforme con los tratos que recibía por parte del profesional.

Ariel Ansaldo se enojo en Cuestion de Peso

“No puede ser que te obliguen. Yo doy todo”, enfatizó Big Ari quien arremetió contra Verón por no satisfacer sus pedidos para poder enderezar el rumbo de su tratamiento. Con una discusión que subió de tono, Ansaldo aclaró que quería dejar el certamen y Massaccesi lo interrumpió para que capacite: “También hay otras voces”. Al hacer caso omiso a la recomendación del conductor, Big Ari suplicó: “Mario estoy cansado. Yo no soy así, no quiero estar más. Por favor, me quiero ir”. Ante este panorama inesperado, Massaccesi exclamó: “También te podés tomar un ratito para pensarlo”.Sin entrar en razón y enemistado con el staff que integra el programa, Ansaldo se levantó de su asiento y dejó sin palabras a sus compañeros, quienes compartieron con él un proceso para poder bajar de peso. “Yo no soy así. No quiero dar más explicaciones. Vine a bajar de peso y a hacer reír a la gente. Me obligan a hacer cosas que no quiero y siento que no encajo”, manifestó antes de pararse, despedirse y salir de la escena para que continúe el programa.