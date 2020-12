"O nadie está viendo la foto cuando la sacan o piensan que nunca va a salir", sostuvo el productor Fuente: Archivo

Luego de la controversia que generó la imagen del encuentro entre Alberto Fernández y Liz Solari en la Casa Rosada para hablar sobre el acuerdo entre China y la Argentina con el fin de producir carne porcina a gran escala, quien opinó de esa reunión fue Mario Pergolini e ironizó: "Pensé que era fake news".

Invitado al programa Ya Somos Grandes (YSG), emitido por TN, el conductor, productor y actual vicepresidente de Boca Juniors se refirió este jueves a la actualidad política y social del país, a raíz de la pandemia del coronavirus, así como también a temas relacionados con la comunicación y las redes sociales.

"Hay una forma de comunicar y de hacer las cosas que es un poco de la vieja escuela. Ahora hay generaciones que lo hacen de otra forma, que aprecian otro tipo de valores", dijo Pergolini y conversó con Diego Leuco sobre la reunión de la modelo con el mandatario que generó polémica.

"Esto que se habló de Liz Solari y los veganos, que se le cargaron las tintas de por qué lo hicieron ellos... A la larga, tenían una propuesta donde juntaron firmas y se las presentaron [al Presidente]. Yo creí que era una fake news cuando vi la foto, pensé que le habían puesto abajo la urna [a Alberto Fernández]", bromeó.

Liz Solari, Alberto Fernández y Manuel Alfredo Martí, titular de la Unión Vegana Argentina

Y agregó: "Cuando sacan esta foto, o nadie la está viendo o piensan 'no se hagan problema, esta foto nunca va a salir', porque está esa creencia de que hay temas que se pueden controlar, bueno, ya se controlan muy pocas cosas, por eso hay que tener cuidado. Hoy en día eso se amplifica muy rápido, incluso siendo un total desconocido".

Vacuna contra el coronavirus

Respecto de las últimas novedades para combatir la pandemia, Pergolini se mostró esperanzado con la aparición de las vacunas. "Me da tranquilidad saber que hay una vacuna. No soy de esos que piensan: 'uy, si aprueban la rusa es porque tenemos un convenio comunista'. No me agarran esas paranoias. Creo en cualquier cosa que se apruebe, ni dudo en la decencia de quienes lo hagan, de la misma forma que abro la canilla y pienso que va a salir agua potable", sostuvo.

Consultado por sus temores, fue contundente: "Me preocupan otras cosas, por ejemplo, cómo lo estamos pasando. Las contradicciones [del Gobierno] hablan un poco también de nosotros. Siempre tenemos oportunidades, una nueva forma de dar vuelta la historia. Siempre caemos en las mismas dudas y eso me molesta más que la pandemia y las vacunas, porque si no estamos preparados para afrontar estas cosas, no lo estamos para afrontar las cosas menores, lo cotidiano".

Redes sociales

"Hay una conducta bastante adolescente en cómo estamos consumiendo entretenimiento, en donde ya uno busca lo que le agrada. Nos estamos comportando como el algoritmo, que solo nos brinda lo que nos gusta y nada de lo que no nos gusta. Parece que siempre estamos compartiendo con gente que está de acuerdo con nosotros. Y los que no lo están, bueno, somos un batallón bastante bien organizado para desplegar todo nuestro odio", opinó.

Y, polémico, el empresario de los medios finalizó: "Si uno se fija las tendencias mundiales en el germinador de tarados que es Twitter, no son tan radicales como son en la Argentina. Estamos acostumbrados a evaluar todo el tiempo".

