Marixa Balli reveló que una famosa actriz casi se convierte en su suegra y dejó sin palabras a sus compañeros de LAM

El viernes por la noche, para cerrar la semana, en LAM (América) invitaron a Dorys del Valle, quien simpática y honesta como siempre, compartió una extensa charla con Ángel De Brito y las angelitas, donde recordó varios hitos de su carrera. Pero, uno de los momentos más llamativos fue cuando el conductor dio pie a una impensada revelación: el desconocido parentesco que tuvo en algún momento de la vida con Marixa Balli. ¿Cuál fue? El de suegra y nuera.

A los 83 años, Dorys continúa vigente en el espectáculo argentino con decenas de participaciones en cine, televisión y teatro que hasta hoy se recuerdan. Asimismo, sus historias del corazón también fueron noticia: fue pareja del productor Francisco “Pancho” Guerrero, con quien tuvo a sus dos hijos Martín y Fernanda. Además, compartió una larga relación con Emilio Disi - fallecido en 2018 - que además fue su compañero en el programa Stress.

Marixa Balli reveló que fue pareja del hijo de Dorys del Valle

Pero, en el programa de América, salieron a la luz algunos detalles desconocidos de su vida.”¿Tienen una relación de parentesco con Marixa Balli?”, fue la pregunta disparadora a cargo de De Brito que desencadenó en una serie de revelaciones. “Me hubiera encantado”, aseguró la exvedette.

“Yo la amo, porque aparte de que es una excelente persona, una excelente mamá, yo la pasé tan lindo con ella”, acotó Marixa Balli.

Marixa Balli junto a Dorys del Valle Instagram/@marixaballi

Sin embargo, hasta el momento no explicó de qué se trataba el vínculo y, ante la insistencia y la atenta mirada del grupo, no le quedó otra opción que contarlo: “Fui novia de su hijo Martín. Ella fue tan amorosa conmigo... me divertía mucho ir a la casa y la pasábamos tan lindo. Y ese amor de Martín con ella, esa conexión. Un sol de suegra”.

Dorys Del Valle y su hijo Marín (Foto: Instagram @martin.guerrero27)

Martín es periodista, docente y escritor. Al tomar conocimiento de la relación entre él y Balli, el conductor quiso saber si se trató de un vínculo largo o corto. “Fue un tiempo, pero que lo pasamos tan lindo. ¿Viste cuando estás mucho tiempo con alguien y vas a la casa de los padres? Era una relación muy bonita, muy linda, yo la quiero mucho Dorys”, dijo la angelita.

Por su parte, la actriz sumó: “Tengo una linda familia, nos divertimos mucho, nos queremos. Somos muy poquitos. Yo soy hija de exiliados políticos y no tenía familia acá. Mamá se separó muy joven, así que era casa de mujeres, y Martín pobre luchando con todas nosotras”.

Marixa Balli contó que fue pareja de Martín Guerrero, el hijo de Dorys del Valle (Foto: Instagram @martin.guerrero27)

Dorys Del Valle, Miss Televisión con solo 16 años

Durante la entrevista en LAM, la exvedette repasó varios momentos de su carrera y aseguró que le significa un gran orgullo que aún la recuerden por sus trabajos. En la charla, se refirió a su formación artística en el entonces Teatro Infantil Labarden, donde tuvo como compañeros a Marilina Ross, Graciela Borges, Fernanda Mistral y Augusto Fernández.

Dorys del Valle recordó cuando fue Miss Televisión

A su vez, reveló que a los 16 años fue “Miss Televisión”: “Era esa nenita que estaba sentada con la coronita y el pelo corto. La primera ganadora fue Egle Martín”. Tras rememorar su época como bailarina, sumó: “Después me hice productora, alquilé el teatro Ateneo, me bailé todo lo que no se podía bailar en el Colón y ahí me rompí”.

