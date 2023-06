El mal momento de Marixa Balli por un robo a su local de ropa: “Estoy abatida”

escuchar

En el final del programa de este miércoles en LAM (América), Marixa Balli aprovechó el espacio para hacer la denuncia pública de una moto robada en su local de ropa. Y este jueves profundizó acerca de cómo sucedió el mal trago que vivió en las últimas horas.

Marixa Balli, quien es una de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito, estalló frente a la cámara este miércoles cuando se acordó que le habían robado la moto con la que reparte mercadería de su local de ropa.

La furia de Marixa Balli ante el robo de su moto

“Estoy abatida. Hoy me afanaron la moto de Xurama, así que chorros devuélvanla necesitamos laburar, hacer envíos”, introdujo y luego miró seria hacia cámara: “Acá se labura, mi amor, no se roba”. La modelo explicó que hizo la denuncia y que el vehículo fue robado mientras se hacía uno de los envíos, pero no pudo contener su enojo: “¿Por qué no se rompen el tuje como uno que se levanta a las 5 y media de la mañana? Así me puedo comprar una moto, un auto y todo lo que se me canta”, manifestó.

Este jueves, Ángel le volvió a preguntar sobre el robo y ella respondió: “Me la afanaron. Esto fue haciendo envíos. Mientras hacemos envíos estamos a full con la moto que va y viene”.

Marixa Balli explicó cómo fue el robo a Xurama

Se la robaron a uno de sus empleados y aclaró cómo fue el hecho en pleno Palermo: “Fue con un arma. Es muy habitual, la verdad que uno se tiene que acostumbrar. Es la segunda moto, la primera no aparece”, señaló y explicó que este vehículo lo habían comprado hace poco tiempo.

“Ha habido tantos robos en situaciones muy complicadas, donde él se da cuenta y huye... Entonces, suspendí este año los envíos a Provincia porque es un robo tras otro. Como las zonas están prácticamente liberadas y andá a hacer una denuncia, no te la quieren ni tomar. A todo el mundo les afanan”, remarcó.

La panelista contó que desde la pandemia las ventas online subieron y por eso ocupa mucho tiempo de su día en atender a sus clientes por esa vía. Por último, Marixa Balli comentó algunos pormenores que enfrenta con sus clientes a diario en un tono distendido.

Estefi Berardi apuntó con munición pesada contra Marixa Balli y la bailarina respondió con un tajante mensaje

Hace pocos días, las panelistas de LAM fueron protagonistas de un ida y vuelta cuando Estefi Berardi puso en duda la versión de Marixa Balli de que Rodrigo “el Potro” Bueno escribió “Lo mejor del amor” en honor a su noviazgo y la intérprete de “Cachaqueando” le contestó con un irónico y mordaz mensaje.

La bailarina y el cordobés fueron uno de los romances más icónicos de la década de los noventa, el cual comenzó cuando él, flechado por ella tras verla en la televisión, movió cielo y tierra para que fuera la protagonista del videoclip de la canción “La Chica del Ascensor”.

Sin embargo, hay muchas versiones de cuál es la verdad detrás del tema que le dedicó y, en el 2019, trascendió un fragmento de una entrevista que Bueno dio para CM TV, en donde dijo: “Me molesta que me pregunten si eso lo viví, es una estupidez. No entienden nada, estoy hablando en tercera persona. Yo lo veía desde mi terraza. Era una trampa que había entre unos vecinos”.

Estefi Berardi -quien trabaja junto a Balli noche tras noche- subió dicho video. Junto a la publicación que realizó en su cuenta oficial de Twitter, escribió: “A quien le dedicó Rodrigo “lo mejor del amor’ contado por él”.

Aunque no mencionó de manera explícita a la dueña de Xurama, muchos usuarios lo interpretaron como una crítica directa y ella misma decidió contestar. Propio a su costumbre de responder “con altura”, Marixa simplemente se abstuvo a expresar: “Hermosas y lindas compañeras de trabajo, las adoro” y etiquetó a las angelitas Yanina Latorre y Nazarena Vélez, quienes en el pasado también tuvieron conflictos con Berardi.

