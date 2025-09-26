El polémico mensaje que publicó Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, mientras él está en Argentina
Mientras su pareja se encuentra en Buenos Aires, la modelo decidió quedarse en Suiza con su hija mientras cursa el último período de su embarazo
- 3 minutos de lectura'
Maxi López se instaló en Argentina para acompañar a su hijo Valentino en su operación y también para participar en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), que conducirá su expareja y mamá de sus tres hijos varones, Wanda Nara. No obstante, su pareja Daniela Christiansson, quien atraviesa las últimas etapas del embarazo, decidió quedarse en su casa con su hija mayor. Fue desde ahí que publicó en su Instagram un mensaje misterioso que generó todo tipo de especulaciones en las redes.
Daniela decidió publicar una cita de Hazel Satija sobre la madurez, escrita sobre un fondo blanco: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”. Aunque no mencionó a nadie directamente, el hecho de que Maxi esté fuera del país mientras ella transita su embarazo y cuida de su pequeña hija podría haber sido un motivo.
Es que, además, su marido compartió una storie con un guiño a Wanda en su cuenta de Instagram que generó todo tipo de reacciones. “No te presentaste a la reunión, Wanda Nara. ¡Debés una cena!“, escribió sobre una imagen de su exesposa en la que se la vio muy cómoda, recostada sobre un sillón, con musculosa blanca y pantalón azul.
Además de dejar en claro que la mediática había faltado a un compromiso, el exdeportista quiso demostrar la complicidad que tiene con la madre de sus hijos. Pero ella no se quedó atrás, además de replicar el posteo, añadió: “Te llevaste a los chicos. Me tomé la noche free”.
Por su parte, Daniela no se expresó públicamente sobre el intercambio de su marido con su ex, pero publicó la frase que generó especulaciones. Luego posteó una selfie en la que se la ve a ella mirar a cámara sentada en su auto con una mano apoyada en el mentón.
Lo cierto es que esta no es la primera vez que Daniela postea frases en sus redes sociales sin aclarar a quién está dirigida. El miércoles por la noche, desde Ginebra, publicó: “En toda situación, siempre existe una visión más amplia y un propósito mayor”.
Al día siguiente, compartió que tenía un evento, pero tuvo que faltar porque su hija había tenido un percance. “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que cuidarla”, explicó.
Otras noticias de Celebridades
Sin filtro. La polémica frase que Fede Bal le dijo a su mamá tras haber engañado a Sofía Aldrey
Batacazo. Es hijo de uno de los humoristas más famosos del país y con 24 años encontró su camino en la movida nocturna
Volantazo. Protagonizó un éxito de Cris Morena, pero un día lo dejó todo, se mudó a Bélgica y se abocó a la espiritualidad
- 1
La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”
- 2
Es heredera de un grande, recibió amenazas de muerte y vuelve a probarse con un clásico del teatro universal
- 3
Nico Vázquez viajó a Mar del Plata con sus compañeros de Rocky y mostró todo
- 4
Dónde ver Belén, la película de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los Oscar 2026