La íntima charla de la China Suárez con su hija Rufina que la actriz subió, pero después borró: “Me va cada vez mejor”

Tras una breve visita a Buenos Aires para que sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, se reencontraran con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, María Eugenia ‘la China’ Suárez retornó a Estambul en compañía de su primogénita y se reencontró con Mauro Icardi. Tras llegar a su nueva casa y preparar algunos snacks, madre e hija tuvieron una íntima charla en la que reflexionaron sobre el hate, las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales. La actriz subió los videos, pero después decidió borrarlos.

Todo comenzó cuando, a través de su cuenta de TikTok, Suárez compartió el trend que hizo con su hija mayor. Se las pudo ver a ambas en la cocina de la casa de Estambul comer snacks y divertirse frente a la cámara del celular. La actriz acompañó el video con una picante frase: “Acá uno siendo menos feliz para que estén más contentas las haters”.

La China Suárez y Rufina volvieron a Estambul

A partir de esto, subió otros videos de la charla que tuvo con su hija de 12 años. Contó que Rufina le pidió que subiera el TikTok en cuestión a sus historias y cuando le preguntó por qué, ella le dijo: “Para que no te hagan burla”. Al escucharla, Suárez compartió con ella lo que piensa respecto a las críticas e hizo pública su opinión.

Tras regresar a Estambul, la China Suárez y Rufina hicieron un trend de TikTok y la actriz dejó una picante frase (Foto: Captura de TikTok / @sangrejaponesita)

“Pero mi amor no te tiene que importar que me hagan burla, si a mí no me importa. Yo me c*** de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, desde Casi Ángeles, siempre. Que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal... así fue siempre mi vida. Y me va cada vez mejor. Entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta y porque vos sabés quién soy. No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce", expresó Suárez ante la atenta mirada de su hija en el video que publicó en redes sociales.

La China Suárez compartió la charla que tuvo con su hija en las redes pero después la borró

“Siempre dije que a mí me importan ustedes (sus hijos), mi familia y mis amigos, que son pocos, pero buenos. Y el resto que no me conoce...”, continuó. “Pensá que todo eso no va a desaparecer, el hate (odio), la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo. Vos lo ves en las redes sociales. Los chismes, las mentiras... lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación y vos todo lo que me quieras preguntar, lo hacés y lo sabés", le dejó en claro Suárez a su hija.

Acto seguido, le preguntó si tenía algo para decir y Rufina, sin vueltas, acotó: “Que para qué tiran hate si no saben ni quién es". Ante esto, su madre le explicó que nunca iba a poder tener esa respuesta y que es uno quien tiene que hacerse fuerte y ”entender que eso no es parte de tu vida, y no recibirlo”.

Asimismo, Suárez le contó que muchas veces lee los comentarios, pero no se los toma personal. “Estoy como blindada hace muchos años”, afirmó. Para cerrar, la niña le dejó un mensaje a los usuarios de las redes: “No tiren hate si no saben quién es”.

La reacción de Yanina Latorre ante los videos que publicó la China Suárez (Foto: X @yanilatorre)

Tras subir los videos a sus redes sociales, la actriz se arrepintió y decidió borrarlos. Sin embargo, para ese punto, varias personas ya lo vieron y compartieron en sus propias cuentas. Una de las que lo vio fue Yanina Latorre, quien cruzó a la actriz y no se guardó sus opiniones. “A ver, el hate está mal… la cancelación también. ¿Pero este video es necesario? ¿Exponer así a la niña? Si no le importa, ¿para qué lo explica?“, cuestionó la conductora en su cuenta de X. ”Después dice que no es mediática. ¿No puede tener una conversación con su hija sin grabarla? Se victimiza y a la nena se la ve triste. Después se queja de los medios", sentenció.