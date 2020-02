Mark Kozelek, B. Boye, J. White: un murmullo debajo de la cama

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020

2: "Walkin' in Auckland", "LaGuardia", "The Artist", "Chard Enchilada", "My Brother Loves Seagulls", "Where's Gilroy?", "August Night" / Nuestra opinión: buena

Entre las distintas formas de llamar la atención, hay obras que llegan desde un vacío que, curiosamente, está lleno de sentido y símbolos. ¿Vacíolleno? La extrañeza del segundo disco de Mark Kozelek, con Ben Boye y Jim White, entraría en una categoría aún sin nombre. Canciones o, mejor dicho, piezas casi habladas donde Kozelek pasa por una paleta de temas introspectivos y sociales imposibles de encasillar. Desde microvivencias hasta sensaciones y pensamientos absortos sobre situaciones sencillas. Todo acompañado por pianos, guitarras y algunas cuerdas delicadas.

Sobre las bases entretejidas Kozelek canta, relata, cuenta, dice, sin pausa, variando levemente su tono barítono entre monótono y cansino. En sus letras puede entrar el peso del mundo adulto, hasta estupideces (es el término justo) cotidianas. Desde hace 30 años, Kozelek es una figura difícil para el gran público y un ícono de culto global para la inteligentzia musical. Y tiene con qué: fundador de Red House Painters, Sun Kil Moon, actor de reparto en Almost Famous, Vanilla Sky hasta compositor de la banda de sonido de la película de Paolo Sorrentino de 2015 Youth. Veintisiete discos en total. Bueno, además en esta obra aparece acompañado de dos portentos como Boye y White (The Dirty Three).

El resultado es un álbum con pasajes sonoros magníficos, como en "LaGuardia", donde las asonancias se combinan con pasajes de melodías y contrapuntos impecables. No hay rock, no hay folk puro, no hay climas de máquinas o sintetizadores, nada suena a un género y, a la vez, tampoco se vuelve un capricho de virtuosismo jazzístico. El piano que da comienzo a "The Artist", sobre un relato que podría ser biográfico, funciona perfecto en contextos de escucha entrópicos. Puede ser tedioso, sí. Puede resultar aburrido, sí. Pero no pasa inadvertido.