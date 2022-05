La Peña de Morfi: Jésica Cirio explicó el motivo del accidente que tuvo con su vestido en los premios Martín Fierro

En la última ceremonia de los premios Martín Fierro, la co-conductora de La Peña de Morfi, Jésica Cirio, sufrió un percance cuando subió al escenario junto al equipo del programa de Telefe para recibir la estatuilla al mejor ciclo musical de 2021. El escote de su vestido era tan pronunciado que, al abrazar a sus compañeros, quedó al descubierto y debió solucionarlo rápidamente. Sin embargo, los televidentes que comentaban la ceremonia en las redes notaron el accidente y, como consecuencia, éste no tardó en viralizarse.

Este domingo, en el programa en el que el recordado Gerardo Rozín fue reemplazado por Jey Mammon -quien al tener Covid se ausentó en esta ocasión, y Lizy Tagliani ocupó su lugar-, Cirio aludió con mucho humor a ese momento que vivió en la ceremonia de Aptra y comenzó agradeciéndole a Juana Viale, quien fue la primera en notar el percance y en avisarle desde su mesa.

El percance de Jesica Cirio al recibir una estatuilla en los premios Martín Fierro 2022

“A Juana Viale la amo. Le mando un beso que estaba a los gritos”, expresó Cirio. “¿Se siente un frío? ¿No se siente un frío más que lo habitual?”, sumó entre risas Tagliani. “¡No sé qué pasó, pero yo no sentí nada!”, le contó Jésica, sumándose a la broma. “Siempre suceden esas cosas, no tenemos por qué sorprendernos mucho. No digo que sea natural que uno vaya perdiendo cosas por la vida, pero…”, sumó, para luego explicar qué ocurrió sobre el escenario.

Cirio contó que se dejó llevar “por la euforia”, y que eso le jugó una mala pasada. “Siempre puede fallar, estaba la euforia del premio, me podría haber controlado un poco, pero ya está”, concluyó.

Sol Pérez contó el gesto de Juana Viale con Jésica Cirio en los Martín Fierro

Días atrás, se dio a conocer el gesto que había tenido Viale con su colega. Lo que sucedió fue relatado por Sol Pérez en Nosotros a la Mañana, el magazine de eltrece conducido por el Pollo Álvarez. En primer lugar, la panelista contó que Cirio “estaba muy apenada por lo que había pasado”, especialmente porque se produjo en un contexto de mucha emotividad donde todo el equipo recordaba a Rozín, quien falleció el 11 de marzo de este año.

Mientras Jésica no advertía lo que estaba pasando, desde la mesa de Mirtha Legrand intentaron hacérselo saber con mucha velocidad: “Juana se paró de su mesa para ir a avisarle y hacerle señas de que se arregle el vestido”. El Martín Fierro que recibió el equipo fue el de mejor programa musical y fue el humorista Patricio Muzzio quien vio el gesto de Viale y se lo trasladó a su compañera.

El momento en el que Belocopitt toma la palabra y Cirio se acomoda el vestuario Captura de

Una vez que todo el equipo estuvo arriba del escenario, el primero en tomar la palabra fue el empresario Claudio Belocopitt, quien se mostró sumamente conmovido al recibir el galardón y se dirigió exclusivamente a Rozín, uno de sus grandes amigos. “Quiero contarles que a Gerardo le importaba un montón este premio... Cuando veníamos me decía que era un mimo. Se ponía contento cuando lo ganaba y muy triste cuando lo perdía”, manifestó al comienzo de su discurso.

Luego, se refirió al enorme trabajo que hizo Rozín durante el año 2021 mientras transitaba el grave problema de salud que mantuvo en secreto por varios meses. “Cada vez que iba a su programa se le olvidaban los problemas. Querido amigo, donde estés, acá tenés el mimo”, añadió.

in memoriam Martin Fierro

Cirio, por su parte, también agradeció a los artistas y a los televidentes. “Por ellos estamos y por eso sigue La Peña adelante. Gracias a quienes nos acompañan. Gerardo siempre está presente y sé que está agradecido. Es una producción increíble que hacen cinco horas de un programa en vivo, todos los domingos. A todos ellos, gracias”, remarcó.