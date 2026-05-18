Premios Martín Fierro 2026: los mejores memes de la gala
Las redes sociales se hicieron eco de la ceremonia que premia a los trabajadores de la televisión; los usuarios idearon posteos divertidos para referirse a los instantes más llamativos del evento
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Este lunes se celebró la entrega de los premios Martín Fierro 2026, el evento más importante de la televisión que concentra a actores, periodistas, panelistas y conductores en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Mientras que los famosos se reunieron en una velada especial, desde las redes sociales decenas de usuarios se volcaron allí con los mejores memes para hacer referencia a los momentos más hilarantes de la previa y el durante de la ceremonia.
Al igual que el año pasado, aquellos que estuvieron pendientes de todo lo que sucedía delante y detrás de cámaras lo expusieron con creativas imágenes y comentarios. Asimismo, apelaron a utilizar escenas de series y comedias, como Los Simpson, MasterChef o Casados con Hijos, para destacar algo de suma importancia.
Esta edición número 54 de los galardones que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) generó polémica semanas antes por la lista de nominaciones, la cual disgustó a diferentes conductores. Por fuera del escándalo, la sorpresa de la noche fue la asistencia de Mirtha Legrand, que luego de atravesar una gripe decidió asistir al evento.
Los mejores memes de los Martín Fierro 2026
Yo la amo a Sol Perez, pero su look me da mas vibes a cinta scotch que a a kim K! #MartinFierro pic.twitter.com/0Ccx8Vo6eB— Brai 💗 (@BulbasaurStaan) May 18, 2026
Moría Casán, en los Martín Fierro.👎 pic.twitter.com/kruHqnhk4c— Ani 🫶 (@Antita781) May 18, 2026
Amamos a la one!! @Moria_Casan #MartinFierro pic.twitter.com/SYfre12Jts— foromedios (@forofms) May 18, 2026
Iván de Pineda en #MartinFierro pic.twitter.com/jQKogNKjH5— PauloGermán✌️ (@PauloGermanK) May 18, 2026
#Martinfierro #SQP Zaira Nara entrando a la alfombra roja de los Martin Fierro pic.twitter.com/XzmxnFua0S— i (@XXXAguileraArg) May 18, 2026
mi mama confundiendo los oscar con el martin fierro ajsksk— luz (@lvsfreenbecky) May 18, 2026
Peter Thiel criticó las ternas de los Martin Fierro.— DavidVincent. (@davidvincent97) May 18, 2026
MARTIN FIERRO A LA DIRECTORA QUE PATEA LA MESA— VanVang (@VanVang90) May 18, 2026
Manuel ganó el “Martín Fierro de Oro” en los premios de Gran Hermano. pic.twitter.com/UpKvpF7zU6— Real Time (@RealTimeRating) May 18, 2026
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