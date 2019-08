Martín Seefeld sobre Mauricio Macri: "Hay un presidente consciente y honesto"

Crédito: Captura de TV

Después del resultado de las PASO, que otorgó un contundente triunfo para el Frente de Todos por sobre el oficialismo, son muchas las personalidades que se volcaron a apoyar a uno y a otro candidato. Mientras la gran mayoría de los artistas argentinos se inclinan por el kirchnerismo, Martín Seefeld es uno de los defensores del macrismo. Y aún en este momento de debilidad del Gobierno, decidió salir a respaldar al presidente.

En diálogo con Radio Mitre, el actor evaluó el presente del candidato a la reelección: "Veo a una persona que acusó un golpe muy fuerte, un golpe que no se esperaba pero también veo al Presidente de la Nación en ejercicio de su función, intentando cambiar las cosas al frente del Gobierno asumiendo la responsabilidad que le otorgó el pueblo. Lo está haciendo con los dolores lógicos que le puede pasar a una persona que recibe un golpe. Cuando quedás medio mareado tardás unos días y reaccionás. Está al frente del país y lo van a ordenar para que esté al frente de las elecciones y termine su mandato. Hay un presidente consciente y honesto que intenta que la Argentina vaya por un buen camino. Detrás de los dirigentes estamos nosotros. La gente que labura. Somos un país que se vuelve loco fácilmente", expresó.

El actor buscó poner paños fríos a la primera reacción de Macri, en la que culpó a los electores por las consecuencias económicas que se notaron inmediatamente después de las PASO. "Yo siempre fui y me expresé de manera democrática. El voto es de la gente, la gente se manifestó. Hay que tomar nota de esto. Con toda la humildad y con toda la capacidad de reacción y reflexión para poder mejorar la vida de los argentinos. Se han cometido errores pero también muchísimos aciertos. Es algo que fue inesperado en el número pero lo fue para todos aquellos que nos guiamos en lo que nos dicen, los encuestadores y demás. Llegamos a una conclusión de que eso se debería terminar porque evidentemente no funciona", dijo y volvió a destacar la importancia del voto de la gente. "No me inclino a pensar en que la gente se equivoca o acierta. Yo creo que la gente funciona de acuerdo a su necesidad y a lo que el candidato le puede dar. El Gobierno debe tomar nota de esto, trabajar para revertirlo y jugarse una oportunidad de llegar al balotaje y pelear". Sobre las críticas que recibió el presidente después de las primeras conferencias de prensa tras el fracaso electoral, dijo. "Siempre estamos esperando el error para entrar de manera violenta y cargar sobre eso. No votamos un dios, votamos una persona que intenta guiar los destinos del país. Somos falibles. Hay que tratar de entender esto y ser objetivos".

Además, mencionó las dificultades por las que atraviesa el macrismo: "No es fácil gobernar, aceptar que hay errores y tratar de corregirlos, o tomar medidas y retractarse. Es parte del recorrido. La parte económica no ha funcionado de la manera que ellos esperaban. Lo más grave de todo esto es la falta de posibilidad de asumir, de reflexionar y de reconocer".

Sin embargo, se mostró esperanzado de cara a las elecciones de octubre: "No existen los imposibles. Hay mucha gente que ha votado con enojo. Ha votado en las PASO para marcar su distancia con lo que estaba pasando. Si el Gobierno toma nota y modifica profundamente pero no por tres meses, sino de acá en adelante, puede acercarse a un balotaje. Para poder lograr ese objetivos hay que tomar medidas de fondo".

"Si vos querés lastimar para generar una sensación en el votante me parece que es un error. Tenemos que transmitir tranquilidad. Tenemos que ser muy cuidadosos. De la manera más constructiva posible. Mi único interés es que la Argentina esté bien y podamos tener laburo. Si hay gente que habla de acuerdo a su interés allá ellos", continuó.