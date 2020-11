Roció Marengo hizo mea culpa a través de sus redes sociales tras su eliminación de Masterchef Celebrity

Rocío Marengo intentó seducir al jurado de Masterchef Celebrity con un plato de chorizo y papas al que nombró "chori papa", pero no alcanzó. La modelo y actriz quedó eliminada del programa de televisión que se emite por Telefé, este domingo.

Marengo había quedado mano a mano con Christian Sancho-representando a Vicky Xipolitakis- pero la palabra de Dolli Irigoyen fue terminante: "Rocío, yo sé que podés dar más, que últimamente venís aflojando en la calidad de tus platos, en tener una idea clara de lo que querés hacer".

Finalmente, Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis dejaron fuera de la competencia a Rocío Marengo. El conductor Santiago del Moro le agradeció por la frescura y la buena onda, algo que también le reconocieron los jueces a quien llegó a ser finalista en la versión chilena del programa.

"Inesperado, por todo lo que venía dando en la competencia. Siento que es muy pronta mi salida", declaró Marengo. "Me voy contenta, feliz de haber participado en esta gran competencia; la competencia de cocina más importante del mundo. Asique feliz, orgullosa de haber sido parte de dos competencias de Masterchef", agregó.

Antes de despedirla, Santiago del Moro abrió una incógnita al decirle: "Sé que el proyecto más importante de tu vida en este momento pasa por tu maternidad". Marengo respondió afirmativamente pero no terminó de confirmar si efectivamente está embarazada. "Yo vi muchas caras de misterio y me las banqué a todas. Ahora ustedes se bancan mi misterio. Si estoy embarazada lo van a saber en el próximo capítulo", dijo después.

Más tarde, la actriz hizo mea culpa a través de un posteo en Instagram: "Me parte el alma... Reconozco que en el reto me apagué, algo pasó en mi... Me pinché y fue lo que di. ¿Podría haber dado más? ¡Sí, seguramente! Pero me confié", asumió tras la eliminación.

"¡Aprendí un montón! Le debo mucho a #Masterchef. ¡Fui muy feliz aprovechando al máximo cada reto! Fui una privilegiada porque aprendí de los mejores", cerró entre agradecimientos a todos los que integran el certamen.