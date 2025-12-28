Murió Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa

PARÍS.- La actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine y defensora acérrima de los derechos de los animales, murió este domingo a los 91 años, tal como anunció la fundación que lleva su nombre.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La legendaria actriz es recordada por sus protagónicos en películas como Y Dios creó a la mujer y El desprecio, pero además filmó casi medio centenar de largometrajes y lanzó más de 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera. Además, su imagen —asociada a los años 50 y 60— se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, siempre se destacó como una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje en primer lugar. A mediados de 1970 decidió abandonar el cine y dedicarse completamente a su otra pasión: la defensa de los animales. Fue por esto que en 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot con este propósito.

En los últimos años, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza furtiva e incluso algunas le valieron críticas por difamación. “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, escribió en el epílogo de un libro titulado “Mon BBcédaire”, publicado en Francia en octubre de 2025.

En el mismo libro también aseguraba que su país se había vuelto “sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...”. La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Se casó con quien definió como “su primer amor”, Roger Vadim, quien le dio el papel de Juliette en Y Dios creó a la mujer, con la que se inició la leyenda de icono de la sensualidad. Tras el éxito de la película, la carrera de Bardot no paró de escalar.

En 1960, en el apogeo de su trayectoria, se convirtió en madre de Nicolas, su único hijo. Ella misma definió la experiencia como algo “traumático”. La actriz dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Bardot vivió en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV confesó que anhelaba “la paz, la naturaleza”. “Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos”, declaró la actriz, que dijo no tener “ni teléfono ni computadora”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en X una sentida despedida a la actriz: “Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

Problemas de salud

En el último tiempo, la actriz había luchado con problemas de salud que la habían llevado a tener algunas internaciones e intervenciones en los últimos meses. Luego de llegar a desmentir su propia muerte, había emitido un comunicado en el que hablaba de su estado.

“La fundación Brigitte Bardot desea aclarar los hechos tras los dichos e insinuaciones de algunos periodistas, en particular de los medios Var Matin y Nice Matin“, comenzaba el escrito emitido por la asociación que fundó la intérprete en 1986. Los citados medios franceses eran los que habían informado de las dos hospitalizaciones de la estrella de cine.

Brigitte Bardot y su marido, Bernard Ormale. HERBERT P. OCZERET - EPA/APA

Y añadió: “En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot quiere recordar a todos que actualmente se está recuperando, que agradecería que las personas respetaran su privacidad e invita a todos a la calma”.

“La señora Bardot desea tranquilizar a quienes están realmente preocupados por ella y les envía este mensaje: ‘Les envío mi cariño a todos’”, culmina el comunicado difundido.

Según el diario francés Var-Matin, la actriz se había sometido a una intervención quirúrgica en un hospital privado de la ciudad “por una enfermedad grave”. La intérprete ya había tenido que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria en enero de 2023.

