Algunos lo llaman prejuicio, otros son categóricos, unos pocos ponen las manos en el fuego por su honradez, y ella hace caso omiso a las críticas y las contesta "con amor". El recorrido de Vicky Xipolitakis por MasterChef Celebrity se vio viciado de sospechas sobre la supuesta ayuda que recibiría a la hora de hacer sus platos.

El antecedente, más allá de cualquier preconcepto, no la deja muy bien parada: durante su participación en Divina comida, la mediática demostró que no tenía ningún problema en hacer trampa y perjudicar a sus compañeros con tal de ganar un set de electrodomésticos.

Desde entonces, las performance de Xipolitakis han sido puestas bajo la lupa, y lo que se vio le despertó a más de uno el beneficio de la duda. En momentos de semifinales, con un casi asegurado pase a las instancias últimas del programa y la posibilidad concreta de ser una de las ganadoras, la griega enfrenta nuevas acusaciones de los seguidores del ciclo a partir de su performance el martes último.

La polémica se disparó cuando la participante llegó con sus platos -el desafío consistía en hacer tapas- a la mesa del jurado. "Hice una con tomate, queso y anchoas", cuando eran boquerones. "A la morcilla le puse queso. ¿Cómo se llama el queso, el que es redondo?", era burrata. Y así con todas las preparaciones.

El total desconocimiento sobre los ingredientes que había utilizado minutos antes despertó las suspicacias de las redes sociales: "Ya no es casualidad que Vicky nunca se acuerde cómo cocina sus platos. ¿Será que no los hace?", "'Al momento de crear yo creo', dice Vicky para tapar que no sabe lo que hay en su plato! No puede olvidarse de todo!", "Ya lo de Vicky es muy alevoso, se nota que la ayudan o le arman los platos". También hubo quien se detuvo en la simpleza de sus preparaciones, muy alejadas de la actual exigencia del jurado: "Pollo crudo, un sangu, un cacho de tomate y no sé que más. "Te faltó un poco". Si era otro, lo cuelgan de las cuerdas vocales del Obelisco. Peeeero, Vicky".

De todos modos, Xipolitakis sigue adelante haciendo oídos sordos con su lógica única e inquebrantable: "Al momento de crear, yo creo. Y después soy como los mejores artistas, a los que se le olvidan sus recetas".

