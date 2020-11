Rocío Marengo publicó un filoso retuit contra una de sus compañeras del ciclo de cocina Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 13:08

El domingo pasado, la eliminación Boy Olmi de MasterChef Celebrity (Telefe) provocó una fuerte reacción de los usuarios de las redes sociales, especialmente a partir de que el jurado le permitió a Leticia Siciliani subir al balcón luego de haber recibido ayuda de Damián Betular. Esta situación también llamó la atención de Rocío Marengo, quien desde su cuenta de Twitter publicó un filoso retuit.

En el mensaje en Twitter que posteó un usuario se puede ver una imagen que recrea una escena de Los Simpson donde se colocaron las caras de Marengo y Olmi, y la mujer le dice: "¿Lo ven? Yo tenía razón", acompañado de un cartel donde se puede leer "La Marengo después de que todos se dieran cuenta de que Leticia Siciliani era alta acomodada".

Después de que los usuarios de las redes sociales continuaron con la "teoría del acomodo", el retuit de Marengo fue interpretado como una adhesión a ese análisis. Sin embargo, la rubia realizó algunas aclaraciones al percibir las repercusiones de su mensaje.

"No me di cuenta! Yo me llevo bien con Leti y ayer no tuve intención de hacerle RT a eso! Solo hago RT a los que me tiran buena onda! Perdón", se excusó Marengo y más adelante, puntualizó: "¿De qué tuit hablan? El de 'alta acomodada' es un meme que le di RT, pero me río más de mí que del resto. Definitivamente hay gente que no tiene humor".

Una polémica gala de repechaje

Ayer comenzó el repechaje en MasterChef Celebrity y los siete jugadores que habían quedado eliminados del certamen volvieron para pelear por un lugar en la competencia.

"Hay que jugar. Yo estoy con los tapones de punta", reconoció Marengo, quien agregó: "Los voy a sacar uno a uno".

Finalmente, el jurado decidió en la primera jornada de repechaje que sea Iliana Calabró quien pase directamente a la Gala de Regreso, debido a las virtudes de su lasaña de berenjenas.