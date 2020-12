MasterChef Celebrity: con su llanto, Rocío Marengo exasperó a Santiago del Moro

Rocío Marengo se angustió inesperadamente luego de una devolución positiva del jurado de MasterChef Celebrity. El conductor, Santiago del Moro, la retó por no poder disfrutar el momento Crédito: Captura

Rocío Marengo recibió un duro reto por parte de Santiago del Moro. Sucedió este domingo, luego de que la modelo regresara a MasterChef Celebrity tras haber sido eliminada del certamen."Disfrutá esto", dijo, exasperado, el conductor ante el llanto de la concursante.

Todo comenzó cuando Marengo fue llamada junto a Federico Bal y Leticia Siciliani para recibir la devolución final. En ese momento, Donato de Santis los sorprendió con varios halagos por la forma de trabajar. "Estamos muy contentos de lo que lograron. A la ciega ir al mercado a tratar de entender cuáles son los ingredientes. Verlos trabajar mirando el reloj para ver cuánto falta. La verdad que espectacular, nos encantó", dijo el chef.

Sin embargo, en vez de recibir con alegría los elogios, Marengo rompió en llanto, algo que al principio preocupó a Del Moro, que le preguntó qué pasaba.

"A veces siento que son tan estrictos con la devolución, que después no me espero que me digan que estuve bien", explicó la actriz y modelo. "Disfrutá eso, Ro, que es para vos también, por favor", la retó Del Moro, fastidiado por su actitud.

Luego, De Santis continuó: "Todo esto no fue suficiente". Los tres participantes recibieron el "delantal gris", que los invita a pasar directo a la última chance que cada uno de los perdedores tiene antes de la eliminación del próximo domingo.